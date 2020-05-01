近七成景区有序开放（权威发布）

本报北京4月30日电 （记者王珂）在国新办30日举行的“五一”假期旅游提示和防疫知识发布会上，文化和旅游部部长雒树刚介绍，据不完全统计，全国近70%的旅游景区已有序开放。目前仍处于疫情防控期间，放松心情不能放松防护，旅游景区要做到错峰开放、限量开放、预约开放、有序开放，确保景区实现安全、平稳、有序。
近日，中宣部、文旅部专门印发了《关于做好2020年劳动节假期旅游景区开放管理工作的通知》。文旅部、卫健委联合印发了《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》。4月27日，中宣部、文旅部专门召开“五一”假期旅游景区开放管理工作电视电话会议，对旅游景区安全、有序开放作出了具体部署。
今年“五一”假期，文旅部采取了五项措施：
一是推行预约制度，实行预约开放。各地旅游景区现已通过实施分时段预约制度，引导游客间隔入园、错峰旅游，避免游客出行时间过于集中。
二是合理控制景区流量，实现限量开放。各旅游景区根据自身承载能力和疫情防控需要，合理控制景区每日接待人数，不超过最大承载量的30%。及时公布景区流量信息，发布旅游提示，要根据瞬时承载量制定切实可行、灵活机动的流量管控措施。
三是防止人员聚集，实现有序开放。各地文旅部门积极会同宣传部门、公安、交通等部门，加强景区外部游客疏导。加大人员疏散的工作力度，保持人员间距，不能出现聚集现象。
四是做好卫生防护，实现健康开放。加强清洁消毒，引导游客做好个人防护。严格落实体温筛检等防控措施，结合实际，配套使用“健康码”核验等手段加强筛查。
五是加强应急演练，实现安全开放。提前预判，针对可能出现游客聚集的时段和区域，做好各项预案，开展应急演练，提高突发情况处置能力，确保突发情况第一时间得到处置。
雒树刚表示，旅游安全工作是第一位的，将从旅游企业、部门联动、游客个人三方面加强安全工作。
游客个人方面，不能放松安全防范，包括疫情防控和人身安全。要做到几个“不去”：人聚集人多的时候不去；不安全的地方不去；没有开放的地方不去；不具备旅游接待条件的地方不去。
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