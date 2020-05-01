社论：凝心聚力决胜全面小康

人民创造历史，劳动开创未来。在“五一”这个属于劳动者的节日里，我们向全国工人阶级和广大劳动群众致以节日的问候，向投身抗击新冠肺炎疫情斗争和推动经济社会发展的广大劳动者致以崇高的敬意！

疫情来势汹汹，挑战前所未有。面对这场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民万众一心、迎难而上、众志成城，坚决打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。“沧海横流，方显英雄本色。”在抗击疫情的严峻斗争中，无数劳动者挺身而出、无私奉献，从冲锋在前、顽强拼搏的广大党员干部，到白衣执甲、逆行出征的医务工作者，从闻令而动、敢打硬仗的人民子弟兵，到夜以继日、协同攻关的科技工作者，从不惧风雨、坚守一线的广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、新闻工作者、志愿者，到加班加点、不辞劳苦的快递小哥、环卫工人、抗疫物资运输司机，各行各业、方方面面的奋斗者、建设者、创造者在各自岗位上守土有责、守土担责、守土尽责，共同推动全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，推动经济社会秩序加快恢复，展现了不畏艰险的英雄本色，书写下可歌可泣的时代篇章。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，疫情给我们完成既定目标任务带来挑战。越是面对困难挑战，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，深刻把握我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，善于从眼前的危机和挑战中抢抓和创造机遇，坚定克服困难、战胜挑战的信心，牢牢把握发展主动权。我们要增强紧迫感、责任感、使命感，全面落实党中央决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

“一勤天下无难事。”决胜全面小康，我们要弘扬劳动精神，凝聚奋斗伟力。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，不断巩固疫情持续向好形势，做好复工达产、复商复市，解决贫中之贫、困中之困，坚决打好打赢三大攻坚战，实现第一个百年奋斗目标，都需要勇于攻坚克难、积极担当作为，用汗水浇灌收获、以实干笃定前行。在全面建成小康社会的伟大历史进程中，各行各业都涌现出一大批奋斗进取的先进典型，他们辛勤工作在各条战线的平凡岗位上，以实际行动践行劳模精神、劳动精神、工匠精神，用不平凡的奋斗业绩和奋斗故事，传递着劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的价值理念，激发出砥砺奋进的精神力量。要以他们为榜样，爱岗敬业、勤奋工作，艰苦奋斗、甘于奉献，唱响新时代奋斗者之歌，汇聚起改革发展的强大正能量。

决胜全面小康，我们要让劳动者更有保障、更有尊严。全面建成小康社会时间紧、任务重，一线就是火线，现场犹如战场。要坚决落实《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》，将保障举措向抗疫一线人员倾斜，坚决落实《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》，为基层松绑减负，坚决落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》，锻造高素质劳动者大军。坚持崇尚劳动、尊重劳动者，创造更好工作条件，免除劳动者后顾之忧，不断提升劳动者素质，就能进一步焕发劳动热情、释放创造潜能，更好发挥工人阶级和广大劳动群众的主力军作用。

涓涓细流汇成大海，无数双手挽作长城。中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。无论有什么样的风险挑战，都无法阻挡我们奋勇前进的步伐。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝心聚力、共克时艰、决战决胜，确保完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗！

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 02 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)