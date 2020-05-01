人民网>>财经

“七大行动”倡导文明健康生活方式

2020年05月01日09:51  来源：南方日报
 

　　疫情终会过去，文明健康、绿色环保的生活方式却不能丢。为引导群众进一步增强健康理念、提升文明素养，近日，省文明委印发了《广东省倡导文明健康绿色环保生活方式行动方案》（下称《方案》），倡导开展推广文明餐饮、提升环境卫生、倡导文明出行、普及绿色生活、深化移风易俗、规范文明娱乐、促进心理健康等“七大行动”共18项主要内容。近日，省文明办又组织召开协调会，推动落实落细方案要求，省委政法委、省委网信办、省公安厅等13个部门相关负责人与会。

　　公筷公勺使用要有标准指引

　　疫情期间，“舌尖上的文明”得到空前重视，使用公筷公勺、拒绝滥食野味等成为了整个社会的共识。这些均在《方案》中有所体现。

　　“七大行动”中的第一项便是文明餐饮推广行动，推行公筷公勺、拒绝滥食野味、深化光盘行动等作为具体的行动方向被列入其中，并列举了主要做法。

　　在推行使用公筷公勺方面，《方案》明确发出“推行公筷公勺，共建文明餐桌”行动倡议，制定《公筷公勺使用标准指引》，制作一批公益广告，在全社会宣传推广普及。倡导机关企事业单位在会议、培训、公务接待中实行分餐制，无分餐条件的带头使用公筷公勺；餐饮行业配备标识清晰的公筷公勺，引导提醒消费者正确使用；家庭在日常用餐、节庆聚餐中常态使用公筷公勺，推动形成文明健康的饮食习惯。

　　垃圾分类纳入文明城市测评体系

　　垃圾分类也是其中一项重要行动。《方案》明确，要健全生活垃圾分类工作奖惩机制，将垃圾分类纳入文明城市、卫生城市测评体系。通过加强生活垃圾分类知识普及和现场指引，引导群众持续精准投放垃圾，养成垃圾分类就是新时尚的良好习惯。倡导集约、节约的生活方式，推进生活垃圾源头减量。

　　除垃圾分类外，创建卫生家园、深化“厕所革命”等，也是提升环境卫生的重要举措。

　　《方案》提出要深入开展爱国卫生运动，以文明社区、村居创建为抓手，广泛宣传普及健康卫生常识，加强传染病防控知识教育培训，增强人们的自我防护意识和能力。特别是要通过宣传教育、行政管理、社会监督等手段，杜绝随地吐痰、乱扔垃圾、公共场所吸烟、不文明养犬等行为，从源头上防控疾病传播，形成共建共治共享的良好卫生环境。

　　《方案》要求加强公厕文化建设，深化文明公厕宣传，倡导文明如厕行为。以打造旅游景区、高速公路服务区、公共文化广场公厕样板工程为引领，以点带面推进城乡公厕提质升级。深入开展“星级公厕”“示范公厕”文明创建活动，不断提高公厕达标率和群众满意度。

　　乡镇街道建立心理服务站

　　随着生活和工作节奏的加快，人们也越来越注重心理的健康。《方案》要求各单位结合实际，把心理健康教育融入员工思想政治工作中。各乡镇（街道）、村（社区）建立社会心理服务站（室），健全基层心理健康服务平台，提高服务水平，加强对重点群体和特殊人群的心理健康服务。

　　省委宣传部副部长、省文明办主任蒋斌表示，希望通过总结抗疫经验，巩固抗疫成果，弘扬抗疫精神，引导广大群众增强健康理念、养成健康生活习惯，自觉做文明生活的倡导者、时代新风的传播者、美好环境的捍卫者、健康广东的建设者。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved