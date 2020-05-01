垃圾分类新规今起实施

5月1日起，新修订的《北京市生活垃圾管理条例》正式实施。4月30日，西城区白纸坊街道在万博苑社区为此开展了主题宣传活动。现场志愿者向居民详细讲解了《北京市生活垃圾管理条例》的相关知识。北京青年报记者了解到，万博苑社区还通过采用“积分兑换”“积分购物”等奖励方式，鼓励居民做好垃圾分类。

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