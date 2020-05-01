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人社部出台加强技工院校劳动教育实施意见

2020年05月01日11:10  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月1日电 （任妍）5月1日，记者从人力资源和社会保障部官网获悉，为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》精神，近日人力资源社会保障部印发《关于加强技工院校劳动教育的实施意见》（以下简称《意见》），推进构建德智体美劳全面培养的技工教育体系。

《意见》要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实党中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的决策部署，把劳动教育融入技工院校技能人才培养全过程。要开展以“新时代、新青年、新技能、新梦想”为特色的技工院校劳动教育，以培养担当民族复兴大任的新时代技能人才为导向，以引导学生理解和形成马克思主义劳动观、培养劳动精神和形成良好劳动习惯为目标，以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动等为抓手，在技能学习和劳动实践中磨炼学生艰苦奋斗、精益求精的意志品质，引导其成长为辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的高技能人才。

《意见》提出，要结合技工教育特点构建技工院校劳动教育体系。要优化劳动教育课程设置，在技工院校增设劳动教育公共课必修课程。依托校企合作实习实训开展劳动教育，以实习实训课为主要载体开展劳动教育，强化校企协同育人。强化劳动教育时代特征，突出“高、精、尖、缺”导向，培养急需紧缺技能人才，实现产业、职业、专业与就业创业联动发展。大力开展职业技能竞赛交流活动，把职业技能竞赛打造成劳动教育重要载体。统筹开展校内校外劳动教育，将劳动教育融入技工院校日常教学工作。加强创业创新实践，与劳动教育课程相结合，建立健全技工院校创业培训体系。强化劳动素养考核，将劳动素养纳入技工院校学生综合素质评价体系。

《意见》指出，要完善技工院校劳动教育保障机制，将劳动教育纳入教师培训内容，对承担劳动教育课程的教师进行专项培训。加强劳动教育教材建设，推进技能人才培养标准、一体化课程规范和教材建设紧密结合，推动世界技能大赛标准和成果进教材。推动建设劳动基地，支持各地依托技工院校建设公共实训基地、高技能人才培训基地和世界技能大赛集训基地，积极开放实践场所，共建共享劳动教育实践基地。强化劳动保护安全保障，建立健全安全教育与管理并重的劳动安全保障体系。

《意见》强调，要提高政治站位，深入学习党中央、国务院有关要求，坚决贯彻落实部署要求，推动技工院校劳动教育工作取得实效。加强组织领导，结合本地实际研究制定实施方案，指导技工院校抓好工作落实。要健全经费投入机制，可采取政府购买服务方式，吸引社会力量提供劳动教育服务。强化宣传引导，及时总结推广技工院校劳动教育典型经验和优秀案例，组织开展好职业教育活动周、世界青年技能日、技能中国行等活动，大力宣传劳动创造世界、技能成就未来的典型人物和事迹，弘扬劳动光荣、创造伟大的主旋律，营造全社会关心支持劳动教育的良好氛围。

(责编：任妍、孙阳)
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