原标题：人工智能抗疫产品测试工作正式启动

为进一步贯彻落实工业和信息化部《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情倡议书》等相关要求，中国人工智能产业发展联盟、中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）在工信部科技司的组织和指导下，4月27日正式启动了“人工智能抗疫产品”测试工作。

本次“人工智能抗疫产品”测试工作主要针对肺炎人工智能影像辅助诊断系统产品、AI人体测温系统、疫情防控（实体）机器人三类产品。工业和信息化部科技司副司长朱秀梅，北京市经济和信息化局副局长潘锋，北京经济技术开发区管委会副主任陈小男，中国信通院总工程师胡坚波、副总工程师王爱华以及各企业代表共同参加了启动活动。

工业和信息化部科技司副司长 朱秀梅

朱秀梅指出，工信部发布《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情倡议书》、组织开展抗疫重点产品揭榜和指导搭建“人工智能支撑新冠肺炎疫情防控信息平台”等一系列措施，有力地推动了人工智能技术在科技抗疫工作中的广泛使用。同时，朱秀梅对本次测试工作提出了几点建议和希望，一是以公正、公平、公开为原则，做好产品的测试工作，确保测出真实水平和质量。二是以鼓励创新攻关为导向，促进相关技术升级迭代，为支撑疫情防控提供硬实力。三是以有力支撑抗疫工作为目标，加快优势产品的部署推广，把握时机，以防疫产品为突破口，推动我国智能产品走向全球，促进产业发展。

潘锋提到，本次测试是以“抗疫”为契机，既能对疫情防控工作发挥积极作用，又能有力地促进人工智能行业蓬勃发展。希望通过启动本次活动，推动人工智能创新技术与产品的加速落地应用，带动北京市人工智能产业，尤其是基于自主安防可控的人工智能产业的快速发展，提升北京市整体人工智能水平，相信北京市人工智能产业也一定能助力我国人工智能产业达到国际的领先水平。

本次抗疫产品测试工作场地得到了北京经济技术开发区管委会的大力支持。陈小男表示，开发区自新冠肺炎疫情发生以来，已经通过精准帮扶和多项惠企政策助力企业复工复产；开发区发布了疫情防控指南和抗疫产品清单，其中六大门类76项新技术新产品新服务得到有效推广。此次联盟的人工智能抗疫产品的测试工作，对遴选掌握关键核心技术、具备优秀应用场景的抗疫产品，加快人工智能产业在抗疫场景得到深度融合，激发开发区人工智能企业活力具有重要意义。

胡坚波谈到，自疫情发生以来，中国人工智能产业发展联盟积极响应并认真贯彻落实工信部有关抗击疫情的决策和部署，一是支撑工信部科技司发布了《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情倡议书》，同时承建了“人工智能支撑新冠肺炎疫情防控信息平台”。二是编制了《人工智能助力新冠疫情防控调研报告》、《防疫抗疫战场的城市先行者 ——人工智能助力新冠疫情防控数据分析》等报告，助力疫情防控。三是启动AI人体测温系统、肺炎影像识别、智能服务机器人等产品的标准制定和评估测试工作。后续，联盟将认真完成测试工作并及时发布测试成果，为抗击疫情和促进人工智能产业高质量发展贡献力量。

未来，中国人工智能产业发展联盟、中国信通院将积极认真开展人工智能抗疫产品测试和结果统计分析工作，并及时向社会发布测试成果。同时进一步按照党中央、国务院以及工信部关于科学“抗疫”，常态化防控等相关要求和工作部署，创新工作方法和机制，继续以“AI助力疫情防控和复工复产”，快速推进人工智能创新技术与产品落地应用，为我国新一代人工智能健康发展贡献力量。

(责编：任妍、孙阳)