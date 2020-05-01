劳动者：面朝大海，春暖花开

4月30日0时起，北京市朝阳区的疫情风险等级降为低风险。目前，北京16区均为疫情低风险地区。据报道，全国已无高风险地区，尚有一些中风险地区。

劳动开创未来，奋斗成就梦想。今天是“五一”国际劳动节，疫情之后，劳动者更应拥有全面的健康和营养。“作为‘大健康观’的倡导者，伊利一直在致力于为中国劳动者们提供全面关怀。”伊利相关负责人表示。

他们是星罗棋布的小商业店主，是张哥、王姐、刘大爷，疫情期间守住了邻里的安心。快递小哥王强表示，送货奔忙的间隙，一杯益消乳酸菌能补足他们的能量。舒缓了肠胃，也舒展了心情。

他们是老师。疫情期间成为“新晋主播”，身后“四脚吞金兽”翻江倒海。 湖南长沙的一位张老师表示，晚上，冲好赋能星奶粉，陪伴孩子在新西兰优质奶源的芬芳中进入梦乡，让科学的配方呵护他成长。

他们是脑洞大开的广告人。一天十几个teamcall，同时开几十个聊天窗口也面无惧色。当项目完结时，某上市公司的客户经理徐力（化名）表示，来一支火炬冰激凌，给自己带来活力。

他们是工程师。是张工、李工、王工，是格子衫，也是安全帽。疫情期间忙复产，从事调度生产的张工表示，撕开一袋马苏里拉芝士碎，分享披萨的时刻，更加欢乐。

上述负责人还介绍，还有一批伊利人，从新西兰坎特伯雷，到伊利呼伦贝尔，守护着世界上优质的黄金奶源。经统计，每天有上亿人会打开伊利产品，上亿杯早餐奶、纯牛奶、高钙奶、脱脂奶流淌出来，“伊利人相信牛奶的美妙，因为它源于大自然，因为它有丰富的营养，更因为它纯净、香浓、柔滑。”（牛广文）

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