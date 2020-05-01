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以智战“疫”

智慧平台助力社区乡村家庭疫情防控

2020年05月01日16:43  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月1日电（记者夏晓伦） 社区作为疫情防控的第一道防线，是城市防疫防控最重要的一环，在疫情防控过程中发挥了基础性、关键性作用。期间，中国移动智慧家庭运营中心携万佳安等战略合作伙伴推出“移动看家”业务，将多个品类的社区防疫和居家隔离硬件终端，统一接入中国移动和万佳安联合打造的移动看家业务平台。

对此，万佳安集团董事长张能锋介绍，工作人员可以通过平台实现高清监控、远程查看、分级管理、视频回放、告警提醒、动态跟踪等核心防疫功能，以科技筑起坚实的一线“防护网”，为基层人员的疫情防控工作提供有力支撑。

张能锋还详细介绍道，社区管理人员可以通过移动看家”管理平台，对安装在社区街道的智能摄像机实现24小时在线的可视化、立体化管理。对社区街道出入口进行实时监控和动态化管理，减免驻点值守人员的高强度防控工作和人力投入，减免人与人的频繁接触。并通过摄像机的实时监测告警功能，社区管理人员可实时接收人员进出、随意走动、大量聚集的消息提醒。

同时，社区管理人员还通过智能摄像头的事件标记云存储功能，回放录像可直接跳至人员出入画面，进一步加强社区出入人口管控，有效提高社区防疫防控工作成效。

据了解，今年2月，万佳安还响应了中国移动“平安乡村工程”，为国内疫情高发区湖北省的医院和集中隔离机构捐赠了2000套智能摄像机，对隔离人员和医院救治防控工作进行重点监控，缓解了24小时人工看护的监管压力，方便基层人员随时随地掌握隔离人员、病人的身体情况和生活动态。

张能锋向记者表示，万佳安在助力复工复产方面也做了很多探索。面对大规模的返城复工潮，万佳安集团推出了三大“战疫防控”解决方案及产品：AI人脸识别防控一体机防疫方案，居家隔离解决方案、红外热成像体温筛查方案。实现重点场所测体温无接触式人体温度快速检测、登记、记录等功能。广泛应用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、社区、公共服务及管理项目等人流管控场所，用科技为疫情防控提供鼎力支持。

3月30日，万佳安集团公益捐赠福建龙岩永定区城关中学、高陂中心小学、富园小学、洪山中学、洪山中心小学校园防疫系统各一套。其包含热成像双光谱摄像机、AI人脸识别一体机、智能看护摄像机等产品。面对海外疫情，万佳安集团则驰援了海外30多个国家，100多家友商，捐赠20万只口罩及额温枪等防疫物资。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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