海关总署：4月以来我国出口防疫物资呈明显增长态势

人民网北京5月1日电 （栗翘楚）记者今日从海关总署官方网站获悉，4月份以来，我国出口防疫物资呈明显增长态势，日均出口额从上旬的约10亿元，增至近期日均30亿元以上，一个月内持续增长逾3倍。

据海关统计，3月1日至4月30日，全国共验放出口主要防疫物资价值712亿元。包括：口罩278亿只，防护服1.3亿件，新型冠状病毒检测试剂盒7341万人份，红外测温仪1257万件，呼吸机4.91万台，病员监护仪12.4万台，护目镜4363万副，外科手套8.54亿双。

海关提醒广大企业在出口相关防疫物资时必须严格履行如实申报责任。海关对出口经检验不合格商品，或出口属于掺杂掺假、以假充真、以次充好的商品，以及以不合格商品冒充合格商品的，将依法依规采取责令停止出口、没收违法所得、没收出口商品、罚款等处罚措施，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。

此外，对违法、失信企业，海关将加大曝光力度，通过提高查验比例、加大稽核查频次、开展多部门信用联合惩戒等更加严格的监管措施，让违法失信者寸步难行。

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