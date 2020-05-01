人民网>>财经

“五一”小长假第一天全国铁路预计发送旅客720万人次

2020年05月01日18:14  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月1日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今天是“五一”小长假第一天，全国铁路客流迎来新的增长，预计发送旅客720万人次。铁路部门调整运力投放，加开旅客列车309列，做好疫情防控工作，服务旅客安全健康出行。

4月30日，全国铁路开行旅客列车7154列，其中加开旅客列车334列，共发送旅客559万人次，创春节后单日旅客发送量新高，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客35万人次，上海局集团公司发送旅客138万人次，广州局集团公司发送旅客97万人次。

假日期间，铁路部门坚持常态化疫情防控不放松，继续实施分散售票、站车通风消毒、旅客进站乘车佩戴口罩、进出站测温、列车上抽测体温、餐车不集中供餐、提供送餐服务、设置应急隔离席位等措施，列车和车站发现发热旅客立即下交或移交卫健部门，营造安全健康出行环境。

各地铁路部门密切追踪客流变化，精准安排列车开行，进一步改进服务，努力提升旅客出行体验。北京局集团公司及时加开京津城际、京张高铁等线列车，满足旅客出行需求。沈阳局集团公司开行沈阳至丹东“拥抱大自然、畅游鸭绿江”旅游专列，方便旅客一日游。郑州局集团公司开行多趟“赏牡丹花专列”，并加强景区联动和交通无缝接驳。济南局集团公司扩大济南、青岛、烟台、泰安、日照等旅游城市间动车组重联比例，开展“掌上济铁”二维码扫码点餐服务。上海局集团公司加开去往北京、广州、南昌、郑州、宁波、合肥、徐州等方向39趟旅客列车，对199趟动车组列车重联运行。西安局集团公司对西安至北京、广州、上海、成都、重庆方向的49列高铁列车实施重联运行。南昌局集团公司加开环闽、鄱阳湖“假日动车”。南宁局集团公司管辖内的南宁、柳州、桂林等火车站与地方交通部门实现铁公空无缝衔接。成都局集团公司“川渝贵”省际环线动车组列车实施重联运行。兰州局集团公司加开“环西部火车游”西环线和南环线旅游专列2列，满足“甘肃人游甘肃”需求。乌鲁木齐局集团公司恢复开行哈密、库尔勒、奎屯、阿勒泰、和田等方向旅客列车21列，并对喀什、和田、塔城等方向热门车次加挂车辆。哈尔滨局集团公司发挥动车组列车快速便捷优势，为疫情防控医护人员乘车提供便利条件。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved