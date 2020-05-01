“五一”小长假第一天全国铁路预计发送旅客720万人次

人民网北京5月1日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今天是“五一”小长假第一天，全国铁路客流迎来新的增长，预计发送旅客720万人次。铁路部门调整运力投放，加开旅客列车309列，做好疫情防控工作，服务旅客安全健康出行。

4月30日，全国铁路开行旅客列车7154列，其中加开旅客列车334列，共发送旅客559万人次，创春节后单日旅客发送量新高，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客35万人次，上海局集团公司发送旅客138万人次，广州局集团公司发送旅客97万人次。

假日期间，铁路部门坚持常态化疫情防控不放松，继续实施分散售票、站车通风消毒、旅客进站乘车佩戴口罩、进出站测温、列车上抽测体温、餐车不集中供餐、提供送餐服务、设置应急隔离席位等措施，列车和车站发现发热旅客立即下交或移交卫健部门，营造安全健康出行环境。

各地铁路部门密切追踪客流变化，精准安排列车开行，进一步改进服务，努力提升旅客出行体验。北京局集团公司及时加开京津城际、京张高铁等线列车，满足旅客出行需求。沈阳局集团公司开行沈阳至丹东“拥抱大自然、畅游鸭绿江”旅游专列，方便旅客一日游。郑州局集团公司开行多趟“赏牡丹花专列”，并加强景区联动和交通无缝接驳。济南局集团公司扩大济南、青岛、烟台、泰安、日照等旅游城市间动车组重联比例，开展“掌上济铁”二维码扫码点餐服务。上海局集团公司加开去往北京、广州、南昌、郑州、宁波、合肥、徐州等方向39趟旅客列车，对199趟动车组列车重联运行。西安局集团公司对西安至北京、广州、上海、成都、重庆方向的49列高铁列车实施重联运行。南昌局集团公司加开环闽、鄱阳湖“假日动车”。南宁局集团公司管辖内的南宁、柳州、桂林等火车站与地方交通部门实现铁公空无缝衔接。成都局集团公司“川渝贵”省际环线动车组列车实施重联运行。兰州局集团公司加开“环西部火车游”西环线和南环线旅游专列2列，满足“甘肃人游甘肃”需求。乌鲁木齐局集团公司恢复开行哈密、库尔勒、奎屯、阿勒泰、和田等方向旅客列车21列，并对喀什、和田、塔城等方向热门车次加挂车辆。哈尔滨局集团公司发挥动车组列车快速便捷优势，为疫情防控医护人员乘车提供便利条件。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)