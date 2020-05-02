图表来源：人民视觉

数据来源：国家税务总局

一季度全国累计实现减税降费7428亿元。国家税务总局近日召开新闻发布会，介绍税务部门落实减税降费政策、优化办税缴费服务等方面情况。

应对疫情影响，出台5批23项税费优惠政策措施

税务总局公布的数据显示，2020年新出台支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策新增减税降费3182亿元，2019年更大规模减税降费政策在2020年继续实施形成减税降费4246亿元。

税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，最近，国家还陆续出台了扩大汽车消费、延续实施普惠金融和西部大开发优惠等税收政策，多措并举帮助各类市场主体尤其是中小微企业渡过难关。

“税费红利落地快、见效快，加速了复工复产进程。”税务总局税收科研所研究员龚辉文表示，应对疫情影响，我国先后出台5批23项税费优惠政策措施，有力支持了疫情防控和经济社会发展。

受上述减税降费政策减收和疫情带来税基减少等因素的影响，今年一季度，全国税务部门组织的税收收入完成34826亿元（已扣出口退税），同比下降16.4%。“随着我国在常态化的疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序正在加快恢复，预计二季度税收收入降幅将较一季度明显收窄。”蔡自力说。

全国企业复产复销呈现五方面积极特点

疫情发生以来，税务总局运用增值税发票大数据，按日统计企业销售收入情况，反映复产复销进程。数据显示，复工以来，全国企业复产复销呈现以下五个方面积极特点：

——全国企业复产复销逐周向好，目前销售收入已接近去年可比水平的95%。2月10日复工以来，全国企业销售收入与去年可比口径相比，呈逐周向好态势。第一周（2月10日—14日）为20%，2月底提升至62.2%，3月底进一步提升至82.3%，过去一周又达到94.8%。

——制造业复产复销相对较快，近一半行业超过去年可比水平。全国制造业销售收入为去年可比口径的99.1%，环比3月底提升21.8个百分点，快于总体水平4.3个百分点。其下31个行业大类中，有15个行业超过100%。

——高技术产业引领复产复销进程，新动能新业态加速成长。高技术制造业销售收入相当于去年可比口径的102.6%；新业态快速发展，居民电信服务、互联网服务、数字文化服务销售收入分别为去年可比口径的138%、116%和105%。

——国内交通物流总体恢复较好，货物运输基本恢复正常。交通物流业销售收入为去年可比口径的96.6%，其中邮政快递业、水上运输业和仓储业分别为122.5%、106.6%和101%，超过去年可比水平。占交通运输比重近50%的道路货运业销售收入为去年可比口径的98.7%。

——居民消费潜力加速释放，实物消费实现恢复性增长。超市便利店、食品饮料、医药零售业销售收入分别为去年可比口径的105.6%、117.6%和121.1%。

税收大数据精准匹配供需，疏通购销堵点

应对疫情影响，税务部门先后分3批推出54项办税缴费服务举措，大力推广“非接触式”办税缴费服务，积极开展“银税互动”活动，切实提升纳税人、缴费人办税缴费便利度，助力小微企业解决融资难题。

今年一季度，税务部门向银行推送了600多万户重点帮扶的企业名单，银行业金融机构发放“银税互动”贷款75万笔，超过2019年度的一半，小微企业获得“银税互动”贷款金额1800多亿元。在连续延长2月、3月、4月申报纳税期限之后，综合考虑疫情影响和“五一”假期安排，在全国范围内将5月纳税申报期限延长至5月22日。“非接触式”渠道成为纳税人办理涉税业务的首选，92.65%的纳税人通过电子税务局办理业务，网上办税缴费满意度达97.3%。

税务总局纳税服务司副司长韩国荣介绍，税务总局近日要求各地税务机关在运用税收大数据筛选重点企业的基础上，通过主动问需，及时了解企业复产复销的有关诉求，依托增值税发票系统等平台精准匹配供需相适的企业。在严格依法保护纳税人的商业秘密和个人隐私前提下，促成双方自行自愿按市场化原则进行购销对接。截至4月28日，通过税收大数据供需匹配，各地上下游厂家与湖北企业积极对接，疏通购销堵点，已达成合作项目5093个，累计成交金额46.4亿元。

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 02 版）

(责编：毕磊、乔雪峰)