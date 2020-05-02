全球海拔最高5G基站开通 信号覆盖珠峰峰顶

网络建设工作人员从5800米过渡营向6500米前进营挺进。

5300米珠峰大本营的5G基站。

本报日喀则5月1日电 （记者谷业凯、袁泉）近日，在珠穆朗玛峰6500米前进营地，中国移动联合华为成功完成全球海拔最高5G基站的建设及开通工作，实现珠峰峰顶5G覆盖。同时，F5G千兆光纤网络也实现了6500米的同步开通。

本次“5G上珠峰”活动在海拔5300米珠峰大本营、5800米过渡营地、6500米前进营地进行基站建设。不仅可通过5G高清视频、5G+VR直播珠峰美景，还将为登山、科考、测绘、环保提供极致的网络体验与保障。

郭瑞伟摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 02 版）

(责编：毕磊、乔雪峰)