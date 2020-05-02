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超九成贫困户受益扶贫产业发展

本报记者  朱  隽

2020年05月02日06:20  来源：人民网－人民日报
 

　　“拔掉穷根，没有当家产业不成。”贵州盘州市贾西村党支部书记龙涛深有体会。贾西村地处石漠化山区，村里只见石头难见田。为了脱贫，干部带头种起耐旱、耐贫瘠的刺梨。“没想到石缝缝里长出摇钱树！”村民任德旭感叹，石山变青山，青山变“金山”，一年全家进账3万元。

　　产业扶贫是稳定脱贫的根本之策。习近平总书记在陕西考察时指出，发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定。要延伸产业链条，提高抗风险能力，建立更加稳定的利益联结机制，确保贫困群众持续稳定增收。

　　产业找对头，小康有奔头。各地精准实施产业扶贫，2/3以上的贫困人口靠外出务工和产业实现了脱贫，贫困户人均纯收入由2015年的3416元增加到2019年的9808元，自主脱贫能力稳步提高。

　　加快复工复产，确保贫困群众持续稳定增收

　　直播、整理订单、打包、送货……这是今年2月以来，顾畅畅每天的工作状态。她在安徽省颍上县西三十铺镇洪单村经营着一家制袜的扶贫车间，33名员工里25人是贫困户。新冠肺炎疫情发生后，传统销路受到影响，她尝试用网络直播打开新市场。“没想到还真成了，现在每天观众数量都在增加，日子肯定越来越好！”

　　今年是脱贫攻坚决战决胜之年，本来就有许多硬骨头要啃，疫情又给脱贫攻坚增加了难度，一些贫困劳动力务工受阻，一些贫困地区产品销售困难。

　　“要积极应对，把疫情对脱贫攻坚的影响降到最低，绝不能因为疫情影响脱贫攻坚目标任务的实现。”国务院扶贫办主任刘永富表示，要重点做好贫困劳动力外出打工，开展消费扶贫行动，做好扶贫项目开工复工等工作。

　　扶贫产品销售提速。疫情期间，全国上万间蔬菜大棚、扶贫车间变成直播间，市长、县长、乡镇长纷纷带货。直播带货成为消费扶贫的重要方式，让扶贫产品销售找到新出路。

　　优先支持贫困劳动力务工就业。开辟绿色通道、“点对点”接送……多措并举护航贫困群众复工返岗。与此同时，促进就地就近就业，鼓励临时增设的保洁环卫、防疫消杀、卡点值守等岗位优先吸纳贫困劳动力。

　　扶贫项目复工按下“快进键”。各地扶贫龙头企业、工厂车间里机器轰鸣。截至4月10日，全国已有28.1万个扶贫项目开工，开工率达到了74.1%。

　　发展特色产业，鼓起脱贫致富“新钱袋”

　　如火如荼的“直播带货”背后，是贫困地区产业快速发展的火热现实。

　　“这两年羊价不错，去年一只就挣了几百元！这两年村里的羊、银耳都火喽！”四川通江县诺水河镇碗厂沟村村民李芳明说。

　　脱贫攻坚战打响后，这个偏僻的小村通了公路，村里的产业发展迎来了前所未有的机遇：红叶冬桃、枳壳、青脆李等小有规模，银耳培植、魔芋种植、羊养殖等林下经济随之跟进。2015年到2018年，全村人均纯收入从3500元增加到1.8万元，贫困发生率从52.79%下降到0.57%。2018年，这个深度贫困村顺利脱贫。

　　脱贫产业选得准，稳定脱贫有奔头。近年来，各地因地制宜、“一村一策”发展扶贫产业，乌蒙山区的甜橙、秦巴山区的猕猴桃、大别山区的中药材……蔬菜、水果、食用菌、茶叶、牛羊养殖等一大批特色产业在贫困山区拔节生长，电商扶贫、光伏扶贫、旅游扶贫等产业在贫困地区快速发展，成了贫困群众脱贫致富的“新钱袋”。

　　目前，全国贫困地区已累计建成各类扶贫产业基地10万个以上。近6年，贫困县国内生产总值年均增速高出全国平均水平2个多百分点，贫困地区农村居民人均可支配收入年均增速高出全国农村平均水平2.3个百分点，一个个贫困家庭的生活发生了根本性改变，贫困地区经济活力和发展后劲也明显增强。

　　在脱贫攻坚的最后堡垒“三区三州”，产业发展也取得了明显成效，每个县区都形成了带贫主导产业。52个未摘帽县已发展主导产业122个，带动300多万贫困群众，人均增收超过1700元。

　　稳定利益联结，建立脱贫长效机制

　　“养鸡场送给我200只产蛋鸡，还教我养殖技术、帮我卖鸡蛋，真的感激他们！”摘了贫困帽，云南弥勒市朋普镇新车村的建档立卡贫困户唐惠莲高兴地说。

　　唐惠莲顺利脱贫，得益于当地实施的新型经营主体帮带脱贫模式。通过构建“企业+合作社+贫困户”的利益联结机制，让贫困户参与分享产业链利益增加收入。仅朋普镇内，就有10个新型经营主体带动220户建档立卡贫困户发展产业脱贫致富。

　　为了让贫困户更好地加入产业发展当中，实现长期稳定脱贫，各地通过推广订单帮扶、股份合作、园区带动、生产托管、扶贫车间等带贫模式，让有劳动能力的贫困户参加生产，没有劳动能力贫困户通过入股分享产业增值收益。为此，各地加强贫困人口技能培训，组建了4100多个产业扶贫技术专家组，聘请了产业发展指导员26万人。

　　据统计，目前全国已经有92%的贫困户通过“龙头企业+合作社+贫困户”等方式参与到产业发展当中，从“要我脱贫”到“我要脱贫”，越来越多的贫困户实现稳定脱贫，奔向幸福新生活。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月02日 04 版）

(责编：毕磊、乔雪峰)
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