新产业，你追我赶竞春色

河北秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司的玻璃智能制造生产线。

曹建雄摄（人民视觉）

“买它！”1秒钟51万只武汉鸭被抢光，直播带货火了；

“加速！”每1.5分钟就有一辆东风商用车下线，智能制造活了；

“进军！”企查查数据显示，一季度国内医疗健康行业融资金额超300亿元，俏了……

新冠肺炎疫情对中国经济社会发展带来前所未有的冲击，但辩证地看，也成为新产业加速落地的“催化剂”。新动能持续成长，展现出强大活力。

新产业跑出“加速度”

疫情防控期间，一心响应国家号召投身医疗物资生产的海亿康科技有限公司总经理匙锁犯了愁：“之前搞医药连锁经营，调转船头做医疗物资生产，有点两眼一抹黑。”

幸运的是，匙锁找到了海尔卡斯奥工业互联网平台，“通过工业互联网平台在全球寻找货源，不仅采购到设备，还对接到上游原材料厂商，建立了稳定的供货关系，给了我们扩产能的底气！”

走上转型路的海亿康，日产医用口罩量可达10万只，“过两天打算再上马两条全自动生产线，全部投产后产量能达30万只。”匙锁踌躇满志。

联云上网，供需对接，新材料产业也借机跨出一大步。

4月15日，浙江嘉兴海盐经开区化工园区，桐昆集团占地200亩、投资超过20亿元的恒翔新材料项目正式开工。

“新项目上马后，不仅能实现对进口化纤纺织油剂的全替代，还能将产业链延伸至上游，发展空间更足。”桐昆集团总裁许金祥预计，项目达产后可实现销售收入32亿元。

当下，新产业正跑出“加速度”。

人工智能产业逆势上扬。特重症智能远程医疗诊断机器人、防疫喷雾消毒机器人、智能物流机器人……人工智能产品在各领域不断涌现，据不完全统计，仅今年3月，机器人领域融资就超过12起，预计今年中国服务机器人市场规模可达300亿元。

无接触配送产业风生水起。借助大数据、云计算等新技术，美团点评推出“安心码”，这款人员行程防疫登记及大数据追溯系统，可让商户和顾客更好了解彼此的健康状况。产品上线3天，就有超过1.2万家本地生活服务商户申领。

数字经济产业蓬勃发展。在线消费需求大涨，以上海市为例，一季度商品类网络购物逆势增长，交易额超过1300亿元，同比增长19.1%；在线教育迎来“风口”，日活量从平日的8700万上升至春节后的1.27亿，上涨46%；远程办公按下“快进键”，今年以来，全国有1800多万家企业采用远程办公模式，使用远程办公应用的用户规模总计超过3亿人。

新动能加速发力

“5G和数据中心建设步伐加快，带动光器件需求快速上升，一季度国内外订单都增长了20%以上！”在高安天孚光电技术有限公司，自动化生产线运转繁忙，总经理欧向军告诉记者，订单已排到6月份以后，员工们心中踏实、干劲格外足。

距离公司不远处，投资10亿元的光电二期项目正加紧施工，达产后预计实现年销售收入12亿元以上，新增就业2000人。“我们将积极把握5G机遇，加大科技研发投入。”欧向军说。

防疫期间，新产业逆势发展，新动能持续成长，展现出巨大的活力和韧性。

——扩内需，有效拉动消费投资。

“一只猕猴桃，三日不绝香呐。”前不久，西安市周至县副县长王硕变身“带货主播”，在抖音上为周至猕猴桃卖力吆喝。

“想吃！”“隔着屏幕都觉得甜！”……直播开始1小时，近14万网友参与；短短3小时，就卖出49万斤猕猴桃，销售额超220万元。不仅是周至猕猴桃，舒城茶油、万荣苹果、潜江小龙虾等农产品都在数小时的直播中一售而空。

疫情虽然对传统线下消费造成了一定冲击，但借助数字经济，直播零售、无人零售等新产业不断涌现，激活了老百姓的消费热情。一季度，全国网上零售增速加快，实物商品网上零售额比上年同期增长5.9%，比同期社会消费品零售总额增速高24.9个百分点。

新产业快速发展，既推动消费潜力释放，也拉动有效投资。上海准备建设100家以上无人工厂、无人生产线、无人车间；江西在战略性新兴产业领域推出395个招商项目，总投资5889亿元；四川16个医药健康产业项目“不见面”签约，投资总额59.8亿元……新产业对优化投资结构、稳定经济增长发挥了重要作用，以5G为例，预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。

——助升级，传统产业提质增效。

眼下正值柑橘采摘季。在重庆市开州区的一处果园，过去用“一闻二尝三看色”的方法判断果子是否成熟，如今果农们用上了“硬核”新技术：打开智慧管理系统，结合温度、光照、水分等数据，可以分析每一颗柑橘的成熟度，进行精准采摘。

“现在靠‘大数据’说话，我们的柑橘品质和甜度有保障，收购价比一般果子每斤高上0.8元到1.2元。”开州区临江镇福德村村主任张本学打心眼儿里自豪。

不仅是种植业，大数据、物联网等也给煤炭生产带来新活力。在国家能源集团宁夏煤业洗选中心，将原料煤数据、运营数据、设备传感器数据等上传至智能洗选控制系统，可以调节出最优洗选参数。宁夏煤业洗选中心副主住沈宁算了一笔账：矸石带煤减少，精煤产率提高0.43%，一年可增加2500多万元效益。

——促就业，创造新职业新岗位。

3月初，滞留在家30多天的陕西姑娘刘倩，找到了一份新工作——人工智能培训师，通过标注图片、数据等内容，让人工智能在不断训练中变得更“聪明”。

“干得勤快一个月能赚6000多元，也没有房租等支出，比以前的收入翻番！”刘倩决定留在家，踏实干好现在的新职业。

跟刘倩一样，不少求职者从数字经济、人工智能等新产业发现了“新饭碗”。据了解，疫情防控期间支付宝新增了25万小程序，带动75万个小程序开发和运营岗位；随着无接触服务需求爆发式增长，支付宝数字生活平台通过饿了么平台招募了14.2万名骑手。

新产业前景看好

当前中国经济面临的困难加大，新产业发展的良好态势能否延续？

数字和事实胜于雄辩！

——营商环境加速优化。

3月24日，总投资30亿元的连城凯克斯半导体高端装备研发制造项目在江苏无锡开工。“一期项目从取得土地使用权到正式开工，仅用了20多个工作日！”当地政府部门为项目加快推进的努力，让大连连城数控董事长李春安感受深切。

“接下来将通过政策引导和监管创新，给市场提供更大的创新想象空间，更好地释放数字化在实体经济各领域的创新效能。”国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩说。

——创新资源越攒越厚。

2019年中国研发投入达2.2万亿元，投入强度为2.19%，超过OECD国家平均水平；全国受过高等教育和专业技能培训的高素质人才超过1.7亿人，按折合全时工作量计算的研发人员总量稳居全球首位；科技创新引领不断增强，2019年中国全球创新指数排名第14位，比上年上升3位……随着创新驱动发展战略深入实施，新产业的潜力将持续释放。

“疫情冲击下，智能制造、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强劲韧性与巨大潜力。我们正在这些新领域中寻找投资发展机会，更好地发挥国有资本投资引领作用。”国家开发投资集团董事长白涛说。

——新型基础设施逐渐夯实。

今年是5G网络建设关键期，预计年底全国将累计开通5G基站超过55万个。不仅如此，物联网、工业互联网、智慧城市等新型基础设施建设正积极布局、多点开花。

3月4日，高通、浙江杭州未来科技城、中科创达在杭州成立联合创新中心，更好地支持企业和机构对5G、物联网等领域的技术应用需求。高通中国区董事长孟樸坚信，在运营商积极建设5G网络的背景下，今年5G市场有了更坚实的推动力量，“高通在中国发展的信心坚定不移”。

“新产业，只管加油干！”“加大投资，拼出一片天！”……抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，新兴产业正你追我赶，奋力向前！

(责编：毕磊、乔雪峰)