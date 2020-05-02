五月一日国内旅游收入近100亿

据新华社北京5月1日电 （记者余俊杰、陈爱平）记者5月1日从文化和旅游部获悉，“五一”假期首日旅游市场总体运行平稳，全国接待国内游客总人数达2319.7万人次，实现国内旅游收入约97.7亿元。

据文化和旅游部办公厅介绍，5月1日当天，全国A级旅游景区共开放8498家，约占总数的70%。各地景区严格落实游客流量不超过景区最大承载量30%的要求，未发现大规模人员聚集情况，基本做到限量、错峰、安全、有序开放。

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