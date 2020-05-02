五月一日铁路发送旅客达720万

据新华社北京5月1日电 （记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，1日是“五一”小长假第一天，全国铁路客流迎来新的增长，预计发送旅客720万人次。铁路部门调整运力投放，加开旅客列车309列，做好疫情防控工作，服务旅客安全健康出行。

假日期间，铁路部门坚持常态化疫情防控不放松，继续实施分散售票、站车通风消毒、进出站测温等措施，列车和车站发现发热旅客立即下交或移交卫健部门，营造安全健康出行环境。

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