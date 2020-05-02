银保监会提醒消费者增强投资风险意识

本报北京5月1日电 （记者欧阳洁、屈信明）中国银保监会相关部门负责人4月30日就中国银行“原油宝”作出回应。这位负责人表示：近期，中国银行“原油宝”产品投资出现较大亏损，引起市场和舆论的广泛关注。银保监会对此风险事件高度关注，第一时间要求中国银行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。同时，要求中国银行尽快梳理查清问题，严格产品管理，加强风险管控，提升市场异常波动下应急管理能力。目前，相关情况正在进一步调查中。

银保监会提醒，受当前疫情影响，国际金融市场形势更加复杂多变，金融消费者要进一步增强投资风险意识。银保监会将持续加大监管力度，督促银行进一步加强账户类产品风险管控，一旦发现违法违规行为，将依法依规严肃查处，切实保护金融消费者合法权益。

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