重点黄金企业复工率98%以上

本报北京5月1日电 （记者李婕）中国黄金协会日前发布数据显示，进入3月以来，重点黄金企业（集团）充分发挥资源、技术和管理等方面优势，有序推动复工复产，复工率由2月底的80%迅速提升至98%以上，3月全国矿产金产量实现同比增长5.55%。预计从二季度开始，国内黄金生产将全面恢复正常。
据统计，一季度，国内原料黄金产量为82.63吨，与2019年同期相比，减产10.14吨，同比下降10.93%；全国黄金实际消费量148.63吨，同比下降48.20%。
中国黄金协会同时分析指出，受疫情蔓延、大宗商品价格及全球股市波动等因素影响，资本市场资金避险需求迫切，黄金避险功能受到追捧，黄金交易量大幅增长。一季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边1.80万吨，同比增长24.00%，成交额双边6.40万亿元，同比增长54.08%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边2.06万吨，同比增长62.26%，成交额双边7.06万亿元，同比增长94.25%。
一季度，黄金价格整体呈上升趋势。年初，国际黄金价格以1517.18美元/盎司开盘，一季度平均价格为1585.22美元/盎司，比2019年同期增长21.58%。
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