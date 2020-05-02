4月制造业PMI指数公布 两大关键指标守住荣枯线以上

日前，国家统计局发布了4月中国采购经理指数运行情况。最新数据显示，制造业PMI为50.8%，比上月回落1.2个百分点；非制造业商务活动指数为53.2%，比上月上升0.9个百分点；综合PMI产出指数为53.4%，比上月上升0.4个百分点。整体来看，4月份，中国疫情防控向好形势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复，制造业和非制造业生产经营活动继续改善，两大关键指标均位于“荣枯线”上方。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，4月份制造业生产经营有四大特点：

一是复工复产持续推进。生产指数为53.7%，低于上月0.4个百分点，制造业生产活动继续保持复苏势头。从劳动力需求看，从业人员指数为50.2%，企业用工量连续两个月增加。截至4月25日，在全国制造业采购经理调查已复工企业中，77.3%的企业复产率达到正常水平的八成以上，高于上月9.4个百分点。

二是大中小型企业均保持复苏态势。大、中型企业PMI分别为51.1%和50.2%，比上月回落1.5和1.3个百分点；小型企业PMI为51.0%，比上月上升0.1个百分点。从生产活动看，大、中、小型企业生产指数分别为54.1%、53.3%和53.4%，生产均继续回升。

三是需求恢复弱于生产。新订单指数为50.2%，比上月回落1.8个百分点，低于生产指数。在调查的21个行业中，纺织服装服饰、化学原料制品等15个行业新订单指数低于生产指数，行业需求复苏滞后于生产。调查结果显示，反映订单不足的企业占比高达57.7%，部分企业反映市场需求疲软，产品销售面临困难，订单回补尚需时日。

四是进出口市场不确定性增加。国外疫情加速扩散，全球经济活动剧烈收缩，中国外贸面临较大挑战。新出口订单指数和进口指数分别为33.5%和43.9%，比上月下降12.9和4.5个百分点。部分制造业企业反映新签订的出口订单锐减，甚至已开工生产的订单被取消。

与此同时，在复苏传统基建、加快新基建等政策推动下，建筑业复工复产明显加快；与居民基本生活密切相关的零售业商务活动指数连续两个月位于60.0%以上，餐饮业较上月明显回暖，信息传输软件及技术服务商务活动指数上升明显。

“虽然服务业商务活动指数连续两个月回升，但部分行业复工复产仍然比较滞后。住宿、文化体育娱乐、居民服务等行业受疫情影响较大，商务活动指数连续3个月位于45.0%以下，相关企业生产经营比较困难。”赵庆河提醒。

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