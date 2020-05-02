复商复市释放消费活力

近来，浙江省义乌市采取一系列精密智控举措，复工复产效率得到有效提升，经营户和采购商对市场预期持续向好。图为义乌国际商贸城一玩具商铺内，店主在通过网络直播向客商介绍产品。

吕 斌摄（新华社发）

“五一”小长假期间，海南省海口市日月广场免税店严抓疫情防控，并推出优惠活动吸引顾客前来购物，让来琼旅客及本岛居民充分享受离岛免税政策带来的利好。图为5月1日，消费者在该免税店内选购商品。

张 茂摄（人民视觉）

发放消费券、开展“网购节”……“五一”假期来临，各地推出多项措施刺激消费，使之释放蓬勃的活力。4月30日，商务部发布数据显示，生活服务企业复工率已经达到80%以上，继续呈现出稳步向好的发展态势。专家指出，被短期抑制的消费需求并未消失，中国市场的消费潜力依然巨大。

百亿消费券促线下消费

消费券是通过补贴方式刺激消费、释放消费需求的一种手段。据统计，截至4月30日，全国各地针对“逛吃玩”发放的消费券已超百亿元，各地商户还在持续推出各类折扣优惠活动。

不少地方都阶段性地公布了消费券短期内的拉动效果。据浙江杭州市商务局数据，截至4月26日16时，已兑付政府补贴3.75亿元，带动杭州消费41.01亿元；江西省文化和旅游厅统计，截至4月28日，旅游电子消费券累计发放17.76万张，景区核销6.5万余张。

“消费券短期内对提振消费会产生积极作用，在消费券重点支持的领域，消费回暖的速度明显提高。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受本报记者采访时指出，从目前来看，很多地方由于疫情防控的需要，文化、旅游、体育休闲等场所还没有全面复工复产，因此消费券的使用场景相对有限，随着复商复市程度的持续提高，消费券对消费的提振效果会进一步显现。

“五一”假期期间，提振消费仍存在供给不足的制约。赵萍说：“企业要加大促销力度，利用‘五一’小长假、换季等机会集聚人气，促进消费回暖。”

为促进线下消费加快复苏，商务部提出要在疫情防控常态化条件下加快推动步行街改造提升。近日，商务部召开的全国步行街改造提升工作推进会指出，要科学有序推动步行街复商复市，采取便利化、智能化举措，推动各类商户加快复工营业；着力解决实际经营困难，努力确保商品和服务供给持续稳定；合理规划、有序开展促消费活动，激活街区人气商气，避免人员集聚风险，加快恢复消费氛围；推动老旧商圈改造，加快发展消费升级新业态，着力打造智慧街区。

网购节带动销售305亿元

4月28日，由商务部、工信部、国家邮政局与中国消费者协会共同主办的第二届“双品网购节”正式启动。参与活动的百余家电商企业同时上线“双品网购节”专场、专区，推出好品牌、高品质的商品，开展形式多样的促销活动，开局成效显著。

据商务部数据显示，活动首日，十多万个参与活动的品牌交易额超110亿元，带动全网销售约305亿元，同比增长38%以上。另据国家邮政局数据显示，当日邮政行业揽收包裹2.35亿件，同比增长45.79%；投递快件超2.2亿件，同比增长40.13%。

在此次网购节中，国货品牌发力，深受年轻消费者欢迎。众多高品质的国货商品参与活动，占比超过90%。年轻人对国货的认同度越来越高，成为新国货的消费的生力军。

直播带货火热，多领域活跃市场。据相关咨询机构数据显示，活动首日直播6.2万场，环比3月日均增长51.8%。有单场“双品网购节”直播活动销售1.37亿元，成交超过60万单。

复工复产逐步推进，生活服务恢复信号明显。数十万餐饮等服务业商家参与活动，有的平台推出“安心餐厅”，为消费者提供安心消费、品质生活的本地餐饮服务，首日订单量达到170万单。

消费市场潜力巨大

“目前企业在营业过程中仍面临顾客不敢消费、不放心消费、客流量少、收入偏低等一些困难。”商务部新闻发言人高峰表示，为推动消费持续回暖，商务部将继续做好三方面工作：

——推动落实好各类支持政策。“进一步完善疫情防控常态化条件下的生活服务企业运营指南，帮助企业安全有序复工，增强消费信心。”高峰说。

——会同有关部门制定落实减轻小微企业和个体工商户房租的政策。高峰介绍，根据近日的问卷调查，2/3的商贸流通企业最迫切的政策需求是推动业主减免租金。“近日，国务院常务会议已经明确帮助服务业小微企业和个体工商户缓解租金压力的措施，商务部将会同相关部门尽快出台具体举措。”高峰说。

——促进服务消费回补。高峰指出，将开展社区生活服务业发展试点，提升社区生活服务品质，激发社区消费潜力；适时实施餐饮业振兴行动，引导餐饮业连锁化、品牌化、数字化和生态化发展；推进家政服务提质扩容，帮助家政服务员安全有序复工。

“未来中国的消费潜力非常巨大。”赵萍认为，从当前消费增长的亮点来看，网上消费会快速恢复到较高的增速，对于消费增长的带动作用非常明显。“由于实物商品网上零售额占到社会消费品零售总额的比重已经达到23.6%，因此网上零售额的较高增速对于商品消费的回稳会产生明显的带动作用。”赵萍说，“总体来看，我国消费正处在持续恢复的过程中，未来3-6个月，消费增长的速度将会达到去年同期的水平。”

(责编：毕磊、乔雪峰)