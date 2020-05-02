中介门店去哪：带看之外掘金社区最后100米

在带看尚未恢复的情况下，房地产线下渠道去哪，成为了继VR看房、直播卖房之外，中介们发力的另外一端。北京商报记者近日了解到，目前包括链家在内的多家房产中介已经开始筹谋或成功上线社区服务板块，除了加强与社区业主间的黏性进而反哺主营业务外，还为买卖之外的门店商业化蹚出了一条路。

疫情之下，各行各业的商业模式和运营理念都得到不同程度重塑，其中线上化进程的加速推进与社区最后100米的破局，成为众多商业服务企业后疫情时代布局的要点。疫情之外，服务行业也开始思考新的“增长点”，如何保障场景与需求的融合成为焦点。

买卖租赁之外

“今年前3个月，除了租赁的续签和前期在途的单子，门店几乎没有人。”北京朝阳区胜古家园附近一家房产中介门店的店长坦言，在复工前，虽然与一些潜在客户通过VR看房等方式进行交流，但作为大宗买卖的地产交易，“最后还是要到实地看看”成为所有买家必提的条件。

数据显示，3月，链家、我爱我家、麦田等头部中介机构的成交套数同比分别下滑62.1%、69.1%、64.3%。提前而至的春节叠加疫情阻挡的带看，成为了主要原因。

贝壳研究院此前发布的监测数据显示，北京二手房买卖双方的成交周期在疫情期间最长达到129天和94天，均达到历史的高点。

贝壳找房董事长左晖在刚刚结束的新居住大会上也透露，门店年GMV达5000万元是温饱线，年GMV 1亿元以上为中产线。“但目前平台上只有12%店面能达到中产标准，而过温饱线的店面只有1/4，不到1万家。”

市场的复苏需要时间，买卖之外，作为经纪机构“重资产”板块的线下门店究竟怎么办？

“贝壳4万家门店都离社区较近，之前以为会做与房地产相关的，后来在连接中，自然地与社区业主形成了互动，比如存取包裹、打印等，于是推动了社区生活小程序的上线。”这是贝壳找房CEO彭永东的设想。

如此一来，贝壳40万经纪人就相当于编外记者、信息员，能够第一时间知道业主的所需所求，通过门店提供服务，提升门店价值。“贝壳找房不再只是做生意的地方，而成了社区的标配，未来一定会有和家相关的终端出现，为社区业主提供更多服务。”

人与人的生意

目前贝壳找房的社区服务小程序包含两大板块：社区运营官功能和社区服务功能。

前者是链家选拔服务意识强的经纪人成为社区运营官，为社区居民提供专业的信息服务，连接平台与门店，辅助业务落地门店，成为平台、门店经纪人、服务提供方和社区居民的连接桥梁。

后者则是提供便民服务，例如社区代收点，主要是快递、商超（物美多点）、拼团等货品代收，自助服务含有免费云打印，微信上传、到店扫描二维码打印，可实现全程无接触。对于上述社区服务，链家方面也提出4项服务承诺：免费代收便民服务、个人信息严格保密、业主不便可送上门、丢件坏件承诺赔偿。

以多点App为例，社区居民在通过多点App购买商品时，可将自提点设置到自己所在社区的链家门店服务站，下单后物品将统一打包配送至该门店，居民可在收到短信后前往提货。链家在门店内设置了无接触自提区，居民可提前与门店经纪人沟通后进行无接触提货，以避免外出购物可能产生的交叉感染。此外，如居民有行动不便等情况，也可以与经纪人协商，由经纪人送货到社区门口或方便取件的区域。

反哺主营业务

“中介服务的本质是人与人的交流，从自身利益出发，服务社区住户也是一个深入了解的过程。”合硕机构首席分析师郭毅认为，对于社区居民来说，他对于中介品牌的选择倾斜，必然会有这样一个日积月累的过程，服务行业就是要在这一过程中体现自身的价值。对于中介机构来说，便民服务短期是一个纯投入的过程，不管是人力还是物力，慢慢积累下来的“人气”才会反哺到主营业务上去。

围绕社区展开的业务，已经有了初步的人气：以北京为例，目前链家有超600家门店开展快递、超市商品代收业务，累计服务用户超过70万人次；云打印累计覆盖近900家门店，服务2万余人次，其中学龄儿童试题、作业占比45.2%，加上线下应急复印、打印次数，门店打印、复印服务累计服务5万余人次。

郭毅称，可以看出，此次疫情催生出房地产行业线下场景的扩容，这不单是企业自身业务的拓展，同时也加深了社区居民的认可。线上是量的积累，线下是客户精准度的把控，二者相辅相成才能形成一个正循环。线下场景服务的扩容，更多是让居民形成一个“习惯”，一个保持客户黏性的“习惯”。目前各中介机构都有庞大的线下门店，这部分是不可或缺的，它们依然是中介经纪人重要的基础作业和用户交互场景。

对于线下场景的认识，链家方面告诉北京商报记者，如果未来仅仅把门店定义为房产交易场所，它就是一个低频的、低温的使用空间，不会和周围的土壤发生更多关系，链家要探索的是让这些深入到社区门口的终端触点能够变得多样化，增加门店与社区之间的连接机会，通过增加使用频次和使用场景的维度，来提升品牌好感度。未来门店空间就是社区空间，它将容纳更多的便民服务场景，为社区居民提供线上线下一体化的服务模式。

(责编：许维娜、夏晓伦)