垃圾分类全面“上新”

昨天，在呼家楼北里社区，垃圾分类小志愿者正在引导居民进行垃圾分类。本报记者 方非摄

本市的“生活垃圾分类LOGO”首次全新亮相，垃圾转运车重新喷涂“换新装”，“四桶”齐全的垃圾分类投放驿站、桶站和密闭式清洁站都有统一的设计规范。新修订的《北京市生活垃圾管理条例》从昨天起开始施行，“两新”“两统一”将让本市的垃圾分类更加规范。

垃圾转运车统一喷涂外观标识

昨天上午10点，四辆首次披上新装的垃圾转运车在朝阳区呼家楼北里社区首次亮相。记者注意到，垃圾转运车的外观被喷涂成了绿、灰、蓝、黄四种颜色，配有醒目的大号垃圾分类标识，分别可运输厨余垃圾、其他垃圾、可回收物和大件垃圾。在蓝色的垃圾转运车车身上，喷涂有废报纸、易拉罐、玻璃酒杯和衣服这四样物品的图标，让垃圾车的功用一目了然。车身上则喷涂有“垃圾分类 我们一起来”的宣传标语，还公示了清运单位的名称和监督电话。

过去，垃圾车 “千姿百态”。“就拿通州来说吧，过去，垃圾转运车从外观上看起来，各式各样，喷涂成什么样的都有。”通州区城市管理委环卫科工作人员李智告诉记者，光是厨余垃圾转运车就有三种不同的样式。厂家不同，外观就不一样；烧油的和用电的，外观都不一样。样式各异，颜色多种，市民不容易辨认，也不利于监督。

从5月1日起，全市垃圾转运车的外观都将逐渐统一。目前，16个区已有84辆垃圾转运车进场喷涂，统一颜色、统一图案、统一样式，45辆已率先喷涂完毕投用。后续，全市8000多辆垃圾转运车将陆续完成“换装”，各个区每周都将有车辆轮流进行喷涂“换装”。李智表示，以通州区为例，所有品类垃圾转运车将争取在今年年底前“换装”完毕。

市城市管理委设施处副处长刘贤正告诉记者，光是垃圾转运车的“新装”，之前就一共设计了10个不同的版本，有中国传统古典建筑风格、城市天际线风格、首都元素系列等等。不过，为了便于市民辨别，最终选定了现在的简洁外观设计。

统一喷涂后，垃圾车在路上行驶，将更加便于识别，看车的颜色，就知道这辆车是运什么垃圾的。另外，车身上喷涂监督电话后，市民一旦发现有混装混运的现象，随时可以拨打车身上的监督电话进行举报投诉。

生活垃圾分类新LOGO上岗

与更换上“新装”的垃圾转运车一同亮相的，还有本市首个“生活垃圾分类LOGO”。

记者注意到，生活垃圾分类LOGO由绿色的英文字母C和灰色、红色、蓝色圆球组成，四种颜色分别代表厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾和可回收物共四种不同的垃圾分类。刘贤正解释说，LOGO设计也是几易其稿，之所以以绿色为主要基调，主要就是为了体现绿色循环的寓意。

“这是我们小区五一前刚刚换的垃圾分类公示牌，上面那个标识也是新的。”家住呼家楼北里社区的居民贺淑琴套上绿色的垃圾分类志愿者袖标下楼了。“今天新条例实施第一天，我们到小区里帮着宣传一下垃圾分类。”

从昨天起，首次亮相的本市“生活垃圾分类LOGO”将正式投入使用。今后，无论是生活垃圾分类投放点、密闭式清洁站，还是生活垃圾分类收运车辆上，都能见到生活垃圾分类LOGO的图案。

垃圾分类驿站桶站公示“十大要素”

对于普通市民来说，每天接触最多的就是遍布小区中的生活垃圾分类驿站和分类桶站。

按照市城市管理委最新制定的“全市生活垃圾分类形象系统性设计方案规范梳理”，今后，无论是垃圾分类驿站还是桶站，都必须统一设置全市垃圾分类形象LOGO标识和公示牌。而公示牌上，则需要标明“十大要素”。比如，要明确告诉居民，这是小区中的第几号生活垃圾分类投放点；公示管理单位、责任人及电话；公示收集服务单位、责任人及电话；公示投放品类及服务时间等一系列内容。垃圾分类驿站和桶站在颜色搭配上要以蓝色、灰色为主色调，绿色等其他颜色为点缀。在大件垃圾和装修垃圾投放点的公示牌上，还必须标明清运周期等信息。

(责编：许维娜、夏晓伦)