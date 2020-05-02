“五一”假期，广大劳动者在平凡岗位上续写不平凡的故事

“五一”假期，广大劳动者保持干劲、贡献力量

在平凡岗位上续写不平凡的故事

穿上厚厚的工装，走到巡检台，用力将调压盘逆时针转动，检查仪表盘……早上6时30分，中石油天然气销售吉林分公司淮安调压站员工唐英智开始了一天的忙碌，“现在用气企业都加足马力复工复产了，我们一定要做好安全保供。”

“五一”假期，从繁忙的车站、工厂，到机器轰鸣的施工现场，广大劳动者坚定信心、保持干劲，在平凡岗位上续写不平凡的故事，用自己的辛勤劳动为疫情防控和经济社会发展贡献更多力量。

为了群众平安健康

“要确保从我们这里进京的人员万无一失。”为做好“五一”假期保障工作，北京市公安局房山分局窦店公安检查站站长张库每天都要把站里的岗位巡查几遍，“守护平安北京，是我们的使命和责任。”

中国铁路南昌局集团有限公司鹰潭北站中控室里，调度员钱程有条不紊发出一条条指令。作为一名有15年工龄的“老铁路人”，钱程平均每天协调100余趟列车进出站，同时监控92块屏幕。

“保障群众平安出行，我们责无旁贷。”为保证高铁客运安全，安徽省亳州市公安局特警支队队员杨少华带领辅警，对车站广场、候车大厅、进站口、站台等人流量比较大的地点分时段分重点徒步巡逻，为旅客提供更好的安全保障。

上午，上海市徐汇区市场监管局徐家汇市场监管所副所长周潞和4名队员来到一家餐厅后厨检查。

餐厅员工的口罩、手套、帽子穿戴齐全；禽肉、水产品、蔬菜，清洗切配划分不同区域；食品原料、半成品、成品，都有清晰标识……每确认一项，周潞便在手中的表格打一个钩。“节日期间，食品安全这根弦更要绷紧。”周潞说，“为市民营造安心的消费环境是我们的职责所在。”

“您有新的外卖订单了。”早上6时40分，辽宁大连的外卖小哥李作超就开始了一天的忙碌。李作超是湖北孝感人，疫情发生后，他退了回家的车票，一直坚守在大连做骑手。李作超工作的区域有多家医院，点餐的也多是医护工作者，“全国人民都在帮助我的家乡，我也要出份力。”

确保有序复工复产

检查外输泵进口、出口压力，调整抽油机皮带松紧度，保养注水泵……“五一”假期，天津大港油田公司千名工人仍在岗位上忙碌。“我们轮流值班，24小时在岗，奋战在油田安全生产一线。”油田第二采油厂作业二区注采二组副组长冯萌萌，曾因多项创新技术获得“全国五一劳动奖章”，最近又获得“中国青年五四奖章”，“作为采油厂作业区一线工作人员，希望跟同事一起，钻研革新更多设备，助力企业生产发展。”

“叮当、叮当、叮当……”4月30日上午8时13分，中国铁路南宁局集团有限公司柳州工务段湘桂线K530道口值班室内的警报器响起，值班员欧霞确认道口停车线内无人后，举起信号旗向列车司机发出可以通行的信号。“‘五一’假期，人流车流量都比较大，我们更要打起十二分精神，确保行车安全。”

早上6时，国家电网湖北孝感供电公司项目管理中心专责王宗就出门了。8时，王宗到达孝感市孝南区新铺镇新铺社区生活垃圾焚烧发电厂。为了保障垃圾焚烧厂5月中旬完成送电，公司3月22日复工以来，王宗和工人们已经在施工一线坚守了40天。

中国石油管道有限责任公司西气东输分公司银川管理处甘塘站内，值守人员正在巡检管道、监测数据。“节日期间也需要有人24小时值守。”作业区主任纳学礼说。

加速重大工程建设

贵州省盘州市的大山深处，150多名工人正在高空紧张施工。“昆柳龙直流工程是一条西电东送的输电大动脉，‘五一’假期我们施工不停歇，确保整个工程稳步推进。”南方电网贵州送变电公司项目经理朱勇说，“尽管不能回家陪伴亲人，但能为国家工程出份力，心里也挺自豪的！”

早上7时，匆匆吃过早餐，工人黄劲就一头扎进了中老铁路安定隧道开挖最前端的掌子面。即便24小时不断鼓风，隧洞内依然热浪滚滚。

顾不上40多摄氏度的高温，黄劲一路查看隧道情况、监控量测数据，以便及时调整施工方案。“明年‘五一’就不用在隧道里工作了！”黄劲说，中老铁路开通后，自己要带上家人，坐着火车去老挝万象逛逛。

“趁着现在晴好天气，混凝土拌和站钢结构焊接要加快进度，料库施工也要抓紧……”早上8时刚过，位于安徽省马鞍山市郑蒲港新区盛庄的巢马城际铁路先行工程工地已是一片繁忙。中铁大桥局项目现场负责人吴将，正忙碌穿梭于一处处施工现场，仔细查看工程进展情况。巢马城际铁路是安徽首条省市共建的城际铁路项目，建成后将串起合肥、南京两大都市圈，成为安徽通往江浙沪的又一“黄金通道”。

青海玉树“三区两州”电网工程觉顶山施工处，位于三江源国家自然保护区核心区域，为了不影响当地脆弱的生态环境，施工队杜绝使用大型机械，小到一桶水，大到上百斤重的电力物资，都只依靠人力、畜力驮运。“困难再多、施工难度再大，我们也要顺利完成电网工程施工任务，让藏区群众早日用上清洁电、安全电。”项目负责人韩建青说。

(责编：许维娜、夏晓伦)