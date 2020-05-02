商务部：一季度我国知识密集型服务贸易占比超过40%

人民网北京5月2日电 （栗翘楚）5月2日，商务部服贸司负责人介绍了2020年一季度我国服务贸易发展情况。一季度，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国服务贸易规模下降，但贸易逆差延续了去年以来的缩小势头，结构有所改善。一季度服务进出口总额11523.0亿元(人民币，下同)，同比下降10.8％。其中，出口4442.8亿元，下降4.1％；进口7080.2亿元，下降14.5％。主要呈现以下特点:
服务贸易逆差大幅减少。一季度，我国服务出口和进口均有所下降，但服务出口降幅小于进口10.4个百分点，服务贸易逆差缩小27.7％至2637.4亿元，同比减少1012.6亿元。
知识密集型服务贸易占比超过40%。一季度，我国知识密集型服务进出口4669.3亿元，增长7.8％，占服务进出口总额的比重达到40.5％，比上年同期提升7个百分点，显示出较强的抗疫情冲击能力。其中，知识密集型服务出口2624.2亿元，增长11％，占服务出口总额的比重达到59.1％，提升8个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、金融服务、电信计算机和信息服务，分别增长29.2％、23.9％和14.7％。知识密集型服务进口2045.1亿元，增长4.1％，占服务进口总额的比重达到28.9％，提升5.2个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长38.4％和6.2％。
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