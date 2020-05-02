大江东| 下一个重磅大市场？“在线”先行者掘金在线新经济

这两天，一群特殊的企业“掌门人”齐聚上海杨浦滨江江畔。“疫情期间注册用户翻了几番”“单日流水达到20亿元”……很多脱口而出的数据让人惊异。疫情期间，很多企业业务没减反增。

这群特殊的企业“掌门”，正是来自哔哩哔哩、腾讯集团腾讯云、喜马拉雅、优刻得、小红书、趣头条、虎博科技、流利说、关爱通等长三角创业企业巨头们。

2020年，“在线新经济”成了最火的词。近日，上海市政府发布《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年）》。据大江东工作室观察，在线新经济正成为上海经济发展新抓手和新动能。而以内容科技为特征的在线文娱、在线教育、在线展览等产业，撑起在线新经济的一壁江山，在推动国家治理体系和治理能力现代化方面，也成为重要助力。

在线新经济，此前就有过许多端倪。比如2019年7月，人民网提出过内容科技概念，指对内容产品的供给与消费链条、内容产业的组织与分工模式，产生重大影响的人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等各种新兴技术，以及由这些技术所催生的新业态、新应用、新服务。那么，在新基建时代，内容科技如何持续赋能在线新经济？疫情期间裂变的新生动能，后期如何大有可为？东妹采访了来自上海一线的“在线”大咖，纷纷亮出了“实战宝典”。

哔哩哔哩：疫情加速了视频连接一切，让传统场景在互联网上找到对应

哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿交流

作为深受年轻人欢迎的视频社区，每三个中国年轻人就有一个是B站用户。哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿表示：“在线新经济，视频有更多机会，关键是要让传统场景在互联网上找到‘对应’。”他认为，疫情之下，信心是黄金，知识是武器，B站UP主是战“疫”宣传先锋队。“文娱、教育、知识、科技、商业…疫情加速了视频连接一切。”

“并不是说因为有了疫情视频才能做这些事，而是疫情的极端情况加速了这个过程。即使是没有疫情几年以后随着硬件软件的进步，这些情况也都会发生。视频在疫情当中成为连接器，连接了媒体、场景、服务。”

“我们现在看直播带货时，会发现这个和我们小时候逛夜市没什么区别，就是一个人告诉你这个东西很便宜，立刻下单就买。好处是很多人一起看一起买的时候，整个供应链效率得到极大提升。”陈睿预测，未来5G互联网的创新有很多会围绕着视频展开。

腾讯云：后疫情时代，在线化发展趋势将更加突出

腾讯云副总裁道峰交流

腾讯集团副总裁、腾讯云副总裁道峰认为，后疫情时代，在线化发展趋势将更加突出。“通过这段时间的观察，我们发现，趋势具体表现在：文旅在线化、娱乐在线化、媒体在线化、教育在线化。”

疫情期间，游戏产业有了爆发式增长，无论是《王者荣耀》还是《和平精英》，在线人数超过9000万，《王者荣耀》单日流水达到20亿元。“我们把腾讯和任天堂的合资企业落户在杨浦，原定5年实现的目标，现在来看可能会在一年半左右就能够实现。”道峰说。

喜马拉雅：一切终将在线化，一切终将智能化

喜马拉雅联席CEO、联合创始人余建军交流

“疫情发生以后在线教育、在线办公增长非常迅猛，我前几天接触了一家教育公司，从几万日活做到了1000万日活，3个月增长了200倍，这是个天文数字。” 喜马拉雅联席CEO、联合创始人余建军说，疫情把时间集聚压缩了，让各种不太可能出现的事情发生了，但对于企业、行业、产业的趋势到底意味着什么？“一切终将在线化，一切终将智能化。”

音频，或许每天出现在你的生活里。目前喜马拉雅有超过6亿的用户，音频板块内容创作者数量已经过千万。 如何打造生态圈？喜马拉雅将上游链接各个领域的生产者，可能是个人、机构，各种媒体机构、出版机构、教育机构，或者各个领域的大咖、草根。通过内容生产、平台数据以及下游的分发系统的建设形成产业闭环，各种手机端、智能音箱、城市公共服务都集成了喜马拉雅的服务。

“内容产业是无边界的产业。”他认为，在线新经济将使互联网平台驱动各行业进化。

UCloud：表现突出的行业和应用，将是经济新热点

UCloud创始人、CEO季昕华交流

“疫情中表现突出的行业和应用，很可能成长为未来经济的新增长点。”作为首家在科创板上市的中立云计算服务商，UCloud创始人兼CEO季昕华表示，优刻得将提供更快性能的服务；根据全球布局，自建数据中心，扩充更多的容量支撑业务发展；进行成本控制，帮助企业降低成本，共渡难关。

樊登读书：做好数字化、智能化转型的长期准备

樊登读书董事长、联合创始人郭俊杰交流

因为互联网，一群人发现了更有效率的读书方式，樊登读书会便是这样一种基于移动互联网的学习社群。作为全国最早商业化运营的读书会，如何抓住新机遇？樊登读书董事长、联合创始人郭俊杰表示，将线下读书沙龙提升为线上社群+读书和直播+大咖授课，迅速增加优质内容的供给，做好数字化、智能化转型的长期准备。“我们的目的是致力于帮助3亿人养成阅读习惯，每年一起读50本书。”

小红书：线下场景搬线上，最终技术变大数据

小红书执行总编辑陈冬芳交流

疫情期间，大家开始学习如何做饭、健身，作为生活方式分享平台的小红书也很受欢迎。小红书执行总编辑陈冬芳表示，小红书以优质“种草”用最“红”的方式复苏“海派”文化。“我们通过把很多线下生活的场景搬到了线上，再用技术的方法去变成很多的数据，然后分发给不同的用户。”

趣头条：内容需要多赛道布局

趣头条副总裁丁志萍交流

在线内容消费因疫情线上需求激增，迸发出了更大的生命力，如何抓住疫情中的新机遇？趣头条副总裁丁志萍表示：“疫情对移动内容需求有了提前的释放，需要对长内容、短内容和互动性内容进行多赛道布局。”她认为，在线新经济下，要注重引导“中老年网民”使用互联网，了解各类互联网产品。

虎博科技：人工智能将内容科技的内涵和外延更具像化、工程化

虎博科技董事长、创始人陈烨交流

虎博科技董事长、创始人陈烨以《人民参考》资讯APP为例，指出其用人工智能的手段打造了底层整套知识图谱，把内容科技的内涵和外延更具像化、工程化。“在线新经济这个命题，从内容维度披露了在线教育、教育+直播和在线展览，可能会是决策者在将来制定产业政策、扶持中小企业的时候掌握第一手资讯，更有的放矢。”

英语流利说：教育培训转移线上，需要有竞争力、差异化的模式

英语流利说联合创始人、CEO王翌交流

受疫情影响，“停课不停学”逐渐成为趋势，在线教育的日活用户从8100余万增长至1.26亿人。“不会有一道菜所有人都吃，不会有一种学习方式适合所有人，如何平衡好个性化的需求？”英语教育APP流利说创始人、董事长兼CEO王翌认为，当教育培训全部转移到线上，企业就需要提供有竞争力、差异化的模式。“疫情肯定是一个糟糕的事情，但对创业者们来说也是一个机遇。”

关爱通：未来一定是内容科技的新纪元

关爱通总经理潘军交流

如何构建一个以内容科技产业为主体的生态环境？关爱通总经理潘军认为，一是内容审核、内容管控层面，二是新人力、人才配置、人才服务底层的支持，实现整个内容科技所有模块的高效、有序发展。“如果说2019年是内容科技的元年，未来一定是内容科技的新纪元。”

创业家们智慧的在线创新实操，金句频出，其实是纷纷为上海在线新经济的未来打call！

划个重点！疫情之后，在线新经济正打开“新空间”，进入“新蓝海”：视频产业，或将成长为下一个万亿级市场；5G技术加成，音频、读书或将迎来下一个“风口”！

危中寻机，危中有机，此之谓也。

(责编：白宇、岳弘彬)