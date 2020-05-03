一季度我国服务贸易规模下降逆差缩小

新华社北京5月2日电（记者陈炜伟、王雨萧）商务部2日发布的数据显示，一季度，我国服务进出口总额11523亿元人民币，同比下降10.8％。其中，出口4442.8亿元，下降4.1％；进口7080.2亿元，下降14.5％。

商务部服贸司负责人介绍，一季度，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国服务贸易规模下降，但贸易逆差延续了去年以来的缩小势头，结构有所改善。一季度，服务出口和进口均有所下降，但服务出口降幅小于进口10.4个百分点，服务贸易逆差缩小至2637.4亿元，同比减少1012.6亿元。

这位负责人还介绍，一季度，知识密集型服务进出口增长7.8％，占服务进出口总额的比重达到40.5％，比上年同期提升7个百分点。

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