经济新方位·新产业新业态:文娱消费 云端真精彩

图表来源：人民视觉

数据来源：国家统计局

在常态化疫情防控中，我国经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展。以互联网、大数据等技术为支撑，新产业拓展应用场景，深化产品应用；传统产业“长”出新业态，企业加速转型。

各行各业正抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快形成发展新动能。

——编 者

根据国家统计局对全国5.9万家规模以上文化及相关产业企业调查，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入16889亿元，比上年同期下降13.9%；文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入5236亿元，增长15.5%。

应对疫情催生并推动的文娱新业态快速发展，呈现出哪些亮点？随着国内疫情防控形势持续向好，如何进一步促进文化消费回补、释放消费潜力？记者进行了采访。

●复工复产稳步推进，消费热情不断恢复

“小孩之前报名的线下辅导培训机构停课了，原本计划去打卡的精品书店、博物馆都关门了。KTV、电影院也没法去，有时候心里头还真挺痒痒。”家住江西省南昌市西湖区绳金塔附近的居民叶楠东说。

年初本是传统消费旺季，但今年受疫情影响，春节假期及2月份消费市场受冲击明显。以电影业为例，近年来，我国春节档电影总票房总体呈现上升趋势，2017年达41.03亿元，2018年达69.24亿元，2019年为68.68亿元。“院线无法推出新品，我们预计2020年一季度电影业损失较大。”中国社会科学评价研究院院长荆林波表示。

我国消费长期向好趋势没有改变。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举认为，疫情对消费需求的影响，并不是人们的需求消失了，而是许多需求被压抑了，之后可能会迎来补偿性反弹。

随着国内疫情防控形势持续向好，线下文娱产业复工复产稳步推进，广大群众的文娱消费热情也在不断恢复。以电影为例，3月26日，阿里影业旗下灯塔研究院发布的《2020年中国电影市场复苏策略报告》显示，当前，电影制投、宣发、放映方都在积极准备复工，电影市场逐步进入复苏阶段。平台用户数据显示，八成观众影院观影意愿强烈，近半数用户表示疫情结束后观影频率会有提升。2月底，苏宁影城推出“狮来运转”观影套餐之后，通过预售和多元套餐的形式，三天销量超5000套，套票有效期可延长至今年底。

各部门、各地区按照有序开放、分区分级等原则，在做好疫情防控的前提下，不断为老百姓提供更安全的消费产品和消费场所，促进消费回补。5月1日起，北京地区博物馆陆续恢复开放，公众可预约参观；首都图书馆和北京画院美术馆恢复开放，市区两级公共图书馆和美术馆可根据自身条件有序恢复开放。上海市具备开放条件的博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆、社区文化活动中心也在近日恢复开放。

●在线文娱爆发式增长，亮点频现

“疫情期间，人们替代性地通过在线方式来满足文娱需求，比如观影观剧、听音乐、玩游戏、看直播等。”魏鹏举说，用户规模、点击率、活跃度、内容产量等多个指标都证明，在线文娱迎来爆发式增长，催生了一批新型、升级的文娱消费。

——在线教育消费升温，成为亿万学生刚需。

“两个月前，我报名了猿辅导系统班培训。每次考完后，老师会根据试卷给出详细分析，提出很多建议，提示你去做哪些题巩固、提升、熟练。”河北保定初三学生刘奕含说。

“在线教育的渗透率在加速。”猿辅导在线教育副总裁李鑫说，相比传统教育培训模式，在线学习展现的优质教育资源、双师陪伴式服务、强交互体验及个性化学习方式，赢得了越来越多消费者的认可。

阿里统计数据显示，“停课不停学”期间，全国14万所学校、290万个班级在钉钉开课，覆盖1.2亿名学生，350万名教师在钉钉上当起了主播。

——在线休闲娱乐消费猛增，看片K歌蹦迪都没落下。

相关机构统计数据显示，2月在线视频领域头部平台，月均活跃用户数均达到或超过2019年最高点，其中在多部独播优质内容带动下，爱奇艺APP月活用户达6.06亿，创历史新高。百度搜索大数据显示，娱乐节目与话题关注度持续增长。

“面对观剧需求的增长，我们有意识地加强了内容和运营策划，密集推出主题剧集片单，打通剧、综、影、漫、少儿各品类资源。”优酷COO庄卓然说。

腾讯音乐娱乐集团市场负责人陈默说，全民K歌APP、QQ音乐宅家公益课、酷狗音乐少儿音乐课堂、酷我音乐线上公益相声直播等产品受欢迎，音乐与在线教育、少儿艺术、曲艺的联结让用户体验更丰富。

“云蹦迪”也受追捧。近日，上海外滩W酒店在飞猪直播玩起了蹦迪，引发超8万粉丝在线“云蹦迪”，其中不乏爷爷奶奶辈的粉丝。

——在线运动消费走俏，塑形健体两不误。

“我在一款健身类APP上花了399元，购买了14天的‘陪’训课课程，效果还不赖。”上海某高校大四学生小慧说。如今，越来越多人开始“云健身”，小红书上有关健身打卡的内容增多，哔哩哔哩上“美丽芭蕾”等健身类视频成为热门。

2月6日起，口碑联合全国近百家本地生活领域商家，发起“1000小时免费公开课”直播项目。杭州、上海、成都、重庆等地上百家健身房与舞蹈培训机构参与其中，满足大量用户宅家体验专业健身教学的需求。

苏宁体育集团常务副总裁王冬说，PP体育通过免费开放赛事版权、推出“在线健身共享计划”等措施，满足用户“云运动”需求。

“数字文娱产业异军突起、逆势上扬，数字文旅消费成为新热点和趋势。”魏鹏举认为，“文化+互联网”“文化+电商”进一步发展，电影长期固守的线下优先发行模式被突破，4K+5G+VR/AR技术与文娱更深度融合，新业态、新模式、新技术带来了新体验。

●扩容提质，进一步释放消费潜力

相对于线上的热火朝天，线下文娱消费还在逐步复苏中。“线下文娱产业复工复产取决于疫情控制，必须高度重视防护工作。”荆林波说，线下文娱产业天然的近距离社交，对防护工作提出进一步要求，如电影院可以探讨分步复工复产，选一部分电影院做试点，实行流量限制管控，推行“非满座”服务。

释放消费潜力，需要多方合力。

政策扶持少不了。魏鹏举认为，对于文娱场馆、文创园区，可考虑给予租金补贴和一定的流动性支持。要通过招聘奖励、税费优惠等政策，稳定文创从业人员的“饭碗”。

文旅部有关负责人介绍，目前正积极为文化和旅游企业纾困解难，落实财政、税收、金融等政策，帮扶企业努力降低疫情影响，增强数字文旅企业的发展信心和后劲。

产业链上下游也在互帮互助。当前，影视剧组陆续有序开工。停工期间，浙江横店影视城推出各项减免政策；优酷也对上游供应商施以援手，为剧组缩短账期、提前支付中期款。

长远来看，要扩大文娱消费，供给端需要“扩容、提质”。23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》。

魏鹏举表示，应密切结合最新数字技术，切实提高文娱消费的便利性与可触及性；完善内容管理体制，满足人们多样化、细分化的消费需求；鼓励更多精品，防止泛娱乐化与低幼化导向；通过进一步扩大开放，吸引国际上更多的人才、资本，激活国内文艺创作。

培养专业创作队伍，产出优质内容。“最重要的是内容为王，必须在产品设计、作品创作上下功夫，产品要经得住时间考验。”荆林波认为，目前，我国文创人员数量短缺、素质有待提高，这个短板必须尽快补齐。

加力打造数字文旅新基建。3月1日，1388岁的布达拉宫进行了首次直播。“云逛博物馆的流行证明，线下文娱消费内容也可以在线上得到很好的满足。要持续完善数字基础设施，让线上文娱消费被更多人体验。”淘宝内容电商事业部总经理俞峰说。

《 人民日报 》（ 2020年05月03日 02 版）

(责编：任妍、孙阳)