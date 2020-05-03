“越是困难时候，越要凝心聚力迎难而上”（奋斗在复工一线）

26岁的王宁没想到，参加工作不到半年，就遇到了一场“大考”。

去年6月29日，作为世界最先进的第四代光源之一，高能同步辐射光源（HEPS）项目在北京怀柔科学城启动建设。9月，硕士毕业的王宁参与其中，成了项目建设和管理团队中的一员。

按照计划，项目施工一直有条不紊地向前推进。然而，突如其来的新冠肺炎疫情却将原本的节奏打乱了。项目按时复工，遇到了前所未有的困难：建设人员大都返乡过年，无法按时返回；机械调配一时难以到位；现场原材料不能及时供应，实验室也不能及时取样。

王宁也在返乡过年的人员当中。和很多人一样，她只能着急地在家等消息。

大科学工程规模大、投资高、建设周期长，工期多耽误一天，成本投入就会增加不少。

建设工期耽误不起，疫情防控也不能有丝毫放松！春节刚过，项目基建施工方副总指挥任锦龙就召集相关同事，开始筹备复工。

前期，他们先后召开5次视频会议，明确防控措施安排，制订严密的复工计划。采购防疫物资、包车“点对点”接人……2月13日，经相关部门检查批准，光源项目顺利实现复工，仅比原定时间晚了3天。为了保障施工安全，复工当天，任锦龙就带着16名管理人员一起进驻现场，一待就是两个多月。最忙的时候，白天黑夜连轴干了20天。

按照安排，在京外的建设人员将分三批陆续返回，返回人员按规定隔离、施工，施工区实行全封闭管理，只许进不许出。王宁就是第三批被接回到工地的。她一回来，就铆足了劲儿。施工现场范围广、面积大，一圈走下来就得四五公里，王宁每天至少要在里面走上两圈，认真负责管理土建和施工安全。

与普通工程不同，大科学工程要面临工程建设和科学研究的双重挑战。建设施工往前赶，科研也要跟上趟儿。

复工后，项目的重头戏是防微振基础换填混凝土浇筑工作。项目常务副总指挥、中科院高能物理研究所副所长董宇辉说：“防微振换填基础是HEPS项目的重要关键技术之一，也是基建建设过程中遇到的第一个难关。不仅要在大面积建筑上操作完成，并且无任何先例可参照。”

疫情期间，施工方、设计方和用户方无法像往常一样碰面，只有通过大量视频会议进行沟通交流；团队成员人手减少，大量计算工作也只能通过计算中心远程计算来完成。

困难虽多，但在大家的努力下，科研攻关不但一点儿没耽误，还实现了多项重要突破——

4月14日，第一阶段的防微振基础换填混凝土浇筑工作全部顺利完成；

5月1日，工程施工采用自动钻机，实时监控，首创完成了40米双套筒构件的拼装，垂直度偏差只有千分之一；

……

“越是困难时候，越要凝心聚力迎难而上。复工以来，我们不但追回了工期，还超额完成了任务！” 任锦龙说。

眼下，项目后浇带施工进入尾声，近千名工人均已到位，进入全面施工阶段。

《 人民日报 》（ 2020年05月03日 04 版）

(责编：任妍、孙阳)