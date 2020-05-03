全国中小企业将开展网上招聘高校毕业生活动

本报北京5月2日电 （记者韩鑫）为进一步引导和鼓励高校毕业生到中小企业工作，加快恢复和稳定就业，工信部和教育部日前联合发出通知，部署开展2020年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动。
据了解，活动分两个阶段：第一阶段为5月11日至6月29日，重点开展线上招聘，通过组织网络面试等，加强企业与高校毕业生沟通交流；第二阶段为10月12日至11月30日，将在开展线上招聘的基础上，根据当地实际情况组织企业进校园，举办校园现场招聘活动。
为提高高校毕业生与中小企业对接成功率，通知要求各地中小企业主管部门和高校毕业生就业工作部门要加强协调，通过推动岗前培训和学生进企业实习对接活动，增进双向了解，使学生更快适应企业岗位需求，提高学生就业率，改善企业用工难问题。一方面，各地中小企业主管部门要积极组织有吸纳毕业生实习意愿和条件的企业登录中国中小企业信息网发布实习岗位及要求等相关信息；另一方面，各地高校毕业生就业工作部门要加强毕业生实习期管理，确保实习工作有序开展。
《 人民日报 》（ 2020年05月03日 04 版）
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