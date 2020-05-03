“又可以来江边跳舞了，这幸福来之不易啊！”武汉长江大桥武昌桥头堡，62岁的陈丽丽和几个老姐妹迎着江风翩翩起舞。

春风和畅，万物复苏。离汉通道管控正式解除20多天来，武汉三镇复苏的脚步又稳又快。东湖绿道上不断有游人身影，工地上的塔吊动起来了，工厂里机声隆隆……

景区有序恢复开放

持续做好防疫工作

“黄鹤楼终于又开放了！”5月1日上午，在黄鹤楼公园入口处，正在接受体温测量的市民王刚说，他早早就在网上预约了门票，为的是从黄鹤楼上看看长江、看看武汉。

安全是开放的前提。黄鹤楼公园在入口处设置了暂时隔离点。“一旦发现游客体温异常，会先请其到隔离点，然后通知武昌区卫健局。”景区管理处工作人员王红念介绍，目前黄鹤楼公园不提供窗口售票，游客需在网上预约购票，每日限4000人。

天朗气清，正是踏春好时节，武汉东湖风景区是一个不错的去处。5月1日上午，东湖绿道湖光序曲景区入口，工作人员正引导游客有序进园——每人间隔1.5米，扫描健康码、测体温，显示正常方能入园。

“我们通过设置‘路引’，让游客尽量分散游览。严格按照最大承载量的30%以内控制游客规模。”武汉旅发投集团东湖绿道公司副总经理费新华介绍，景区将防疫作为头等大事，工作人员每天多番巡逻，提醒游客做好防护，并检查商户、停车场等公共区域的消毒灭菌情况。

恢复经济社会秩序的同时，要坚决防止疫情反弹。湖北省文旅厅要求所有恢复开放的景区实施分时分段预约制度，游客接待量不得超过最大承载量的30%。武汉市政务服务和大数据管理局专门为微信小程序“武汉战疫”开发了“热点区域人流量”功能，实时提示14个主要景点、商圈、机场、车站的人流量，为游客出行提供参考。

商业人气逐渐升温

出台政策纾困解难

“馋了几个月，这是吃得最爽的一次！”5月1日上午，武汉江岸区吉庆街蔡林记热干面馆，63岁的“老武汉”曾林香进入店内，热干面、豆皮、米酒……一口气点了五六种吃食。

记者在吉庆街看到，德华楼、老通城豆皮等多家“老字号”餐饮店均已开放堂食，市民进店需出示健康码、测量体温、双手消毒，进店后单人单座，餐桌之间相隔1.5米以上。“恢复营业以来，我们越来越忙，现在每天要做1000多碗面。”蔡林记吉庆街店店长周秋香笑着说，“武汉人离不开热干面！”

从外卖到堂食，武汉餐饮业逐渐恢复生机，城市的烟火气正在回归。武汉餐饮协会会长刘国梁介绍，目前全市5万多家餐厅已有13.3%恢复堂食，45.6%恢复外卖，每日餐饮外卖单量超过10万份，各行各业的复工复产也带动了武汉餐饮业的全面复苏。

针对73.9万户个体工商户，武汉市政府按下纾困解难的“快进键”。4月19日，武汉面向全体在汉人员，联合支付平台分期投放总价值达23亿元的消费券，活跃餐饮、商场、超市（便利店）与文体旅游等四大类消费市场。市民陈兰守就“抢”到了一张满60元减20元的超市消费券，下午便到超市购买日用品。

此外，武汉还出台了定向纾困政策，设立200亿元定向纾困资金用于贴息支持，并提出减免租金和税收，减免和缓缴社保费用等相关措施。

5月1日上午，记者在汉街步行街看到，80%以上的商铺正在营业。汉街一家茶饮店的店长唐沁雨介绍，目前一天可卖1000多杯饮品，交易量已经与疫情发生前持平。

在武汉轨道交通4号线楚河汉街站，值班站长陈子俊介绍，该站目前日均集散量约为2万人次，与疫情发生前的日均集散量10万人次相比，仍处于低位运行状态，但去汉街商圈的乘客流量正在稳步增长。

重大工程全面开工

复工复产加快速度

凌晨2时，武汉市沌口片区六村综合改造项目工地依然灯火通明，现场1500多名工人正在进行混凝土浇筑作业。这是湖北省最大体量的装配式还建房示范项目，建成后5681户居民将在这里安居。“加班加点也要把被疫情耽误的时间抢回来！”正在带领班组抢工期的中建三局绿投公司劳务工人黄永栋说，“这是武汉重要民生工程，耽误不得！”

作为武汉最大的建筑企业，中建三局参与了武汉大量工程项目建设。几天前，在武汉光谷大悦城项目工地上，中建三局启动年度劳动竞赛方案，这些在火神山医院、雷神山医院建设中创造“中国速度”的建筑工人，全力投入到国内外1500多个项目建设中。“我们要铆足干劲向前冲，完成既定目标。”中建三局三公司党委书记、董事长刘晓清向近40万工人发出动员令。

截至目前，武汉全市1326个投资亿元以上重大工程项目已全面复工；25户产值50亿元以上的工业企业中，有15家产能利用率达到95%以上。

在武汉开发区东风本田第一工厂的整车生产车间，一辆辆车驶下生产线。为了抢回时间，这家湖北省规模最大的单体工业企业开启了双班生产模式，每50.1秒就能下线一辆整车，产能已恢复到疫情发生之前的峰值水平。武汉开发区以东风本田、东风乘用车等为代表的整车企业已经恢复满产，同步带动区内500多家零部件供应商复工复产。

同样位于武汉开发区的美的武汉工厂正在全力冲刺峰值产能。“目前最大的困难是工人不足，存在700人左右的用工缺口，正在网上进行招聘。”美的武汉工厂管理部部长贾志刚说。

目前，武汉已经整体降为低风险区，新的招商项目也陆续开启。武汉已与华为公司签订战略合作协议，成立长江鲲鹏生态创新中心，推进新基建布局。

“疫情短期内给武汉的经济社会发展带来阵痛，但不会影响长期向好的基本面。武汉市委市政府将做好服务，支持各类企业加快复工复产，努力把疫情耽误的时间追回来、造成的损失补回来。”湖北省委常委、武汉市委书记王忠林说。

《 人民日报 》（ 2020年05月03日 04 版）

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