北京冬奥会张家口赛区40个在建项目全部复工

本报石家庄5月2日电 （记者史自强）记者从河北张家口市冬奥办获悉：截至4月底，2022年北京冬奥会张家口赛区场馆和配套基础设施76个项目已完成36个，其余在建的40个项目全部复工。

据了解，这40个项目包含应急消防通信保障、新一代广播电视无线网络示范区建设、安保工程警务室建设等3个持续推进项目，以及张家口市第二医院创伤诊疗中心及停机坪、张家口奥运村、国家跳台滑雪中心、张家口南综合客运枢纽项目、崇礼区人民医院扩建提升、张家口宁远机场改扩建、国家越野滑雪中心、国家冬季两项中心等37个已复工项目。

为切实保障建设者身体健康，张家口市此前专门印发了《张家口市冬奥项目复工疫情防控专项方案》，规定了项目复工坚持的原则、必备的条件、报批的程序，制订了人员排查管控、施工现场管理、组织领导、应急处置等具体措施。崇礼区也根据实际情况制订了相关方案。

据介绍，北京冬奥会张家口赛区的76个场馆和基础设施项目将于今年内全部完工。

《 人民日报 》（ 2020年05月03日 04 版）

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