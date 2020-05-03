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国家级贫困县农村电商增势不减 网络零售额增长近五成

王珂

2020年05月03日08:53  来源：人民网-人民日报
 
原标题：国家级贫困县农村电商增势不减 网络零售额增长近五成

　　一季度国家级贫困县农村电商增势不减

　　农产品网络零售额增长近五成

　　本报北京5月2日电 (记者王珂)商务部新闻发言人高峰4月30日介绍，根据第三方数据，今年一季度，832个国家级贫困县农村电商实现逆势增长，网络零售额达565.6亿元，同比增长5.0%，高出全国农村平均增速1.9个百分点。其中，农产品网络零售额83.2亿元，同比增长49.7%，高出全国农村平均增速11.5个百分点。

　　2014年以来，商务部会同财政部、国务院扶贫办深入开展电子商务进农村工作，在全国1180个县特别是832个贫困县，搭建以物流配送、公共服务、人才培训为主要内容的农村电商运营体系，助力农产品出村和农民增收。

　　实物商品网络零售额增长较快。一季度，国家级贫困县实物商品网络零售额336.9亿元，同比增长30.3%。家居用品、药品器械等生活物资线上消费旺盛。

　　农村电商创新创业势头不减。截至3月底，832个国家级贫困县网络电商总数为246.9万家，同比增长7.0%。国家级贫困县网络电商整体复工率达85%以上。据估算，国家级贫困县电商吸纳用工就业超过900万人。

　　下一步，商务部将继续把提升电子商务进农村作为重点工作——

　　一是扩大电子商务进农村覆盖面，加快完善农村电子商务服务体系，提升农村电商发展水平。二是加强农村流通基础设施建设，加强产地冷链设施建设，发展农村物流共同配送，完善全国农产品流通骨干网，提升农产品进城效率。三是强化电商扶贫频道建设，推动电商企业与贫困县对接，开展农产品线上线下展销，带动扶贫增收。

(责编：任妍、孙阳)
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