原标题：新基金和老基金，该如何选

今年是资本市场诞生30周年，也是公募基金行业发展的第22年。与海量“老基金”相比，今年新发基金总数已达247只，发行份额超过4280亿份，平均发行份额17.35亿份。算上去年1000多只“次新基金”，新发基金总量已创近3年新纪录。面对比A股上市公司数量还多的公募基金，投资者该怎么选？

Wind资讯统计显示，截至4月12日，我国境内纳入统计的公募开放式基金总数达6382只，合计规模14.32万亿份，资产净值为15.09万亿元。面对比A股上市公司数量还多的公募基金，投资者该怎么选？新基金和老基金的差异在哪里？

新老基金差别明显

投资者一般将成立1年以上的基金称为老基金，反之称为新基金。

在目前老基金构成中，股票型基金占总数量的比例超过17%，混合型基金占比约40%，债券型基金占比约30%，货币市场基金占比约6%，QDII基金占比约2%，其余为另类投资基金。从今年新基金数量来看，权益类产品和固收产品基本平分秋色。

新基金和老基金的差别在哪里？投投科技旗下联泰基金金融产品部总监陈东认为，新老基金的差异主要有几方面：首先，新基金的投资风格和投资能力等关键信息只能通过基金发行材料，以及拟任基金经理管理的其他基金产品历史业绩得到大致了解，而老基金的投资策略、历史业绩等已有相关信息可供参考，相对来说投资风格稳定性更加确定。

其次，新基金在发行期结束、产品成立后会有不到6个月的建仓期供基金经理买入资产，将基金的资产比例配置到合同约定范围内。对于投资者来说，这段时间内，新基金的仓位通常比老基金低。若恰逢“牛市”，老基金的仓位将会享受到市场上涨收益，而新基金的建仓成本将随市场上涨逐渐提高，会降低同一时间内获得的投资收益；在熊市情况下，新基金的低仓位和建仓期限将为投资者带来较好防御作用，与老基金的高仓位相比，具备一定优势；在震荡市中，对于新老基金的投资，更大程度取决于基金经理和团队的投资研究能力。

再次，投资者在认购新基金后，对于成立后还会经历封闭期的开放式基金，无法在封闭期赎回；而老基金如无特殊情况，每个交易日均可申赎交易，流动性相对较高。

最后，新发基金的认购费通常会比开放后的申购费低一些，但多数情况下折扣力度没有申购费来得大。投资者在投资新老基金前，不妨关注一下投资成本。

“新老基金的差异是相对的，共同点也很多。”格上财富研究员张婷表示，对同一类型、同一个主管基金经理而言，新老基金在投资上区别不大，差别在于新基金在建仓期的仓位差异，会造成净值波动幅度的差异。

对不同基金而言，新老基金最大的区别在于基金经理的不同。不同基金经理的风格、擅长领域甚至仓位设置风格均会有所不同，净值的呈现也会不同。

对于新基金而言，如果在市场下跌或者震荡期成立，那么基金经理就可以根据市场情况建仓，选择相对低点；而老基金由于仓位较高，可能承担的市场风险会比较大。反之，如果基金成立在牛市中，那么新基金建仓期仓位较低，可能会跑输老基金。

缓解选择焦虑有新招

每份1元的新基金是否便宜？每份4元的老基金是否贵？

“化解新老基金的选择焦虑，可以从几方面入手。”张婷认为，新基金发行数量众多，选择时首先不要认为新发基金净值为1元就很便宜。基金未来能够取得多少收益，与净值高低没有太大关系，而是与基金经理的能力以及未来市场表现有关。投资者不要把认购新基金联想成参与新股申购即“打新股”，“打新股”是由于制度性原因导致上市后大涨，而新基金并不存在这种情况。

其次，不要仅盯着短期收益选择基金，而要看基金经理长期业绩的持续性以及风险控制能力。基金经理在一年内取得超高收益相对容易——只要处于当年的市场风口，叠加高仓位运行，取得高收益的概率仍较高。而短期的高收益并不能说明基金经理能力好，需要拉长一个牛熊周期去看基金经理在不同市场环境下的表现，是否具备业绩持续性，回撤和风控是不是相对较好。

再次，不要在市场狂热的高点认购新基金。从历史经验来看，在牛市高峰时，基金申购的金额会大幅增加，追涨杀跌十分明显。因此，投资者应理智投资，避开市场高峰时段申购基金。

此外，一般而言，新基金在成立之后有几个月的建仓期，在此期间会暂停赎回，短期流动性会受到限制，不过基金还是要长期投资，对于股票型基金应尽量持有1年以上。

盈米基金有关部门负责人表示，投资者存在选择焦虑，是因为多数人只考虑短期赚快钱。其实，权益基金主要投资的是股票市场，短期市场涨跌幅度很大，不可避免会面临浮亏，因而这类产品更适合长期投资，通过长期持有来平滑短期波动，分享长期经济增长的收益。从过往基金收益数据看，持有超过3年以上出现亏损的概率较低，坚持选择绩优基金经理管理的基金长期投资是最好的选择之一。

因此，投资者在买入权益基金之前，一定要从长期投资角度考虑资金投入、预期收益等，至少拿出3年以上富余资金投资。很多人看市场涨上来，开始加大投入，想着短期赚快钱，甚至采用加杠杆的方式冲入市场。这些均属于赌博行为，一旦短期市场下跌，这部分资金很难长期坚持下去，最终浮亏会变成真正的亏损。投资者要做好预期，做好资金规划。

“一般而言，无论新老基金，只要同一类型基金，规模越大流动性越好。理由之一是规模大的基金，投资者申赎相对踊跃；反之，基金潜在销售者不多，容易在想卖时卖不出去。而新基金在建仓期的波动相对较小，由于仓位相对较低，等建仓完成之后，波动会与同类型的基金波动趋同。”金牛理财网分析师宫曼琳说。

关注基金经理既往业绩

“投资者在选择新老基金时，需要关注基金产品的投资方向、投资范围、风险等级、业绩比较基准、投资风格，以及基金公司的风控、投研团队的能力与稳定性等多个因素。而要掌握这么多信息实在麻烦——有没有更简单的方法？答案是选择基金经理。”陈东认为，对于新老基金的选择，投资者如果没有能力把握，最简单的指标之一是关注拟任基金经理的从业经历、是否管理过其他产品、管理过的产品的历史业绩等因素。

对于老基金来说，除关注在任基金经理的相关业绩表现和投资风格外，还需要关注这只基金产品本身的过往业绩、历史风险、基金合同履行情况等因素。

盈米基金有关部门负责人表示，目前新发基金中权益基金较多，去年市场出现反弹，赚钱效应明显，市场情绪回暖。投资者对于优质基金公司管理能力的认可，加之基金经理本身投资经验比较丰富，确保了长期业绩比较出色。对于这部分优质、规模适当的新发基金，投资者需要长时间坚定持有。(周琳)

(责编：任妍、孙阳)