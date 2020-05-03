原标题：内外黄金价差为啥加大

对于关注黄金市场的投资者来说，近期一个重要市场变化值得注意——自4月9日以来，上海黄金交易所的现货黄金与伦敦现货黄金价格产生较大“贴水”，前者价格持续低于后者，最大价差甚至展宽到4月13日的每克16元。

究竟为何导致了境内外黄金现货价格产生了较大价差？“首先需要普及一个常识，即使同一种商品，在不同地方交易也会产生不同程度的价格差异。”招商银行金融市场部王博说，在实际交易中，很多品种在不同地区的价格均会存在较大差异。“而此次境内外黄金价差产生原因背后的主要推手，正是新冠肺炎疫情，它分别从供给、需求、交易端三方面影响着黄金价格。”

第一，境外黄金供给紧俏。

疫情在欧美国家蔓延后，在欧洲，很多国家均采取了限制或暂停航班飞行，甚至封城等措施。受此影响，3月下旬，瑞士的3家黄金精炼厂不得不关闭停工——这成为欧美黄金市场流动性紧缺的导火索。

具体来看，瑞士这3家黄金精炼厂的实物金条供应量占据全球供应量的70%，这部分供给的减少直接导致了总供给量减少，推升了价格；加之本就薄弱的运输状况，欧美市场的黄金供给顿时亮起了红灯。

在纽约黄金期货市场，由于担心期货合约到期时空头交割出现问题，市场开始了逼空行情，交易员纷纷买入黄金来对冲风险敞口，境外黄金价格一路大幅上行。

第二，境内黄金消费需求下降。

自2012年开始，中国黄金消费量已连续7年位居全球第一，居民对实物黄金的消费需求以及黄金资产的配置需求逐年增加，黄金进口量和库存量也逐年增加。

然而，新冠肺炎疫情的暴发使得境内黄金需求遭到重挫。记者观察到，在2月、3月的国内传统黄金消费旺季，中国市场的黄金销售量出现较大幅度下降。此外，来自黄金零售商的数据显示，今年的销售额仅在2月份就同比下降30%，预计这一现象还将持续一段时间。

第三，跨市场交易消失。

按照惯例，当境内外黄金市场产生较大价差时，跨市交易者会敏锐地把握市场机会，迅速进场，买入境内黄金、卖出境外黄金，以此套利，直至价差回归正常水平。

但是，受新冠肺炎疫情影响，运输中断导致流动性较差，加之境外黄金逼空风险增强、交易成本上升，使得原本帮助黄金价差收敛的套利盘望而却步，这种情况无形中进一步加剧了境内外黄金价差的持续。

王博说，如果短时间内疫情在境外得不到有效控制，那么境内外黄金市场的大环境仍无法改观，两者的价差仍将持续。但是，随着疫情逐渐好转并最终消退，境内外黄金的大环境将慢慢回归正常，两者的价差也将回归正常波动区间。（郭子源）

(责编：任妍、孙阳)