原标题：陕西多措“开源”做大就业“蓄水池”

4月21日，位于陕西铜川市王益区中小企业基地的德盛昌箱包生产社区工厂内，来自当地的80多位工人忙碌地赶制复工以来的第二批出口订单。企业负责人武林告诉记者，他们正与当地人社局商量对新招聘员工开展培训。“企业用工培训，财政补贴买单。目前，铜川已拨付培训补贴资金336万元，减免43家企业社保310万元。”铜川市就业促进中心副主任辛志国告诉记者。

围绕用工需求开展“云招聘”和就业培训，是陕西支持中小企业、力保居民就业的关键一招。4月14日，西安高新区丝路人才大市场里，一场线上招聘会正在举行。多家企业负责人坐在电脑前，“屏对屏”完成了对求职者的面试。西安市人才服务中心副主任廉宏彬说，服务中心近期组织了多场线上招聘会，吸引近700家单位参加，提供岗位2万余个。在宝鸡市“网上招聘超市”，通过手机“扫一扫”进入“云人才市场”，就能即时发布招聘用工信息、投递个人求职简历，进行在线洽谈、视频面试；“宝鸡就业”APP更成为高校毕业生、退役军人、农村富余劳动力等人员求职的好帮手。

招聘“上云”，培训“上线”。3月份以来，陕西启动了“互联网+职业技能培训”计划，“顶格”提高补贴标准，企业职工取得培训合格证后，按每人最低780元补贴，并扩展了培训单位和工种范围。陕西省人社厅副厅长井海滨介绍，陕西从人社、财政等部门和技工院校抽调人员组成“千人服务团”，已帮助2100多家企业开展就业岗前培训。按照陕西省出台的22条稳就业措施，当地拿出财政专项扶贫资金支持各地开发一批临时性公益岗位托底安置贫困劳动力，对疫情防控期间吸纳贫困劳动力就业规模大的扶贫车间(新社区工厂)、专业合作社、村集体经济组织和农业龙头企业等，给予一次性生产补贴和贴息支持。

铜川市市长李智远介绍，早在1个多月前，铜川市就成立了“六大产业集群”人力资源专班和“编制周转池”，先后出台18条“硬核”措施扶持企业稳定就业存量。目前，铜川市正谋划支持企业新建40家至100家社区工厂和家庭农场，力争覆盖所有镇和移民搬迁点。在李智远看来，当前的就业压力，也是优化创业人力资本结构、留住返乡创业人才的机遇。为此，铜川市正着手利用老工业废弃场地扩建社区工厂。

针对农民工“出不去”的难题，陕西省深入完善健康互认、岗位对接、“点对点”运送等服务，帮助农民工返岗。陕西还加速提高复工复产效率，出台支持企业扩大用工规模、稳定劳动关系等举措。数据显示，一季度陕西省城镇新增就业人口为7.5万人，城镇登记失业率为3.31%，与去年同期基本持平。（张 毅）

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