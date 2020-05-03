大兴机场5月3日起执行夏航季航班时刻

人民网北京5月3日电 （记者乔雪峰） 5月3日起，大兴机场开始执行2020年夏航季航班时刻。换季后，大兴机场预计日均执行航班达到585架次。

据悉，本次夏航季自5月3日起执行，持续至10月24日结束，共计175天。大兴机场新航季将新增厦门、福州、海拉尔、嘉峪关、济南等12条国内航线，开放至宜宾、齐齐哈尔、青岛、延吉等临时航线25条，国内航线达到328条，覆盖全国124个航点。根据计划，南航在大兴机场日均运行177班，中联航日均运行130班，东航日均运行102班，国航日均运行54班。受疫情影响，各航空公司将对航班计划进行动态调整，可能会出现航班变更，所以旅客出行前一定要再次确认航班信息。据预测，5月3日后大兴机场实际日均执行航班大概在200架次左右，日旅客吞吐量预计约1万人次。

本次夏航季开始执行后共有10家国内航空公司在大兴机场运营，包括南方航空、东方航空、中国国际航空、厦门航空、中国联合航空、首都航空、河北航空、吉祥航空、重庆航空、东海航空。国际航班仍暂停运营，后续将依照民航局统一部署进行恢复及开通。

随着“五.一”小长假到来，大兴机场航班时刻不断增多，航班运行时段也由原07：00-22：00，转为24小时不间断运行。为保障旅客顺畅出行、及时获取相应服务，航站楼四层中央问讯柜台服务时段改为全天开放，值机区域、B1层交通大厅等关键流程环节均将增派机场大使流动岗位，满足现场问讯需求。96158热线也将同步增设服务热线席位及小语种服务平台，充分满足热线问讯需求。

为保障旅客夜间出行，大兴机场前期已对夜间巴士线路进行了优化和补充，将原有宣武门夜航线调整为东直门夜航线，并增设了北京站、国贸桥、东直门桥和朝阳门桥等站点，共计设置13 个下客站点 。同时，新增官园桥夜航线。官园桥夜航线设置丽泽桥、六里桥、公主坟桥和复兴门桥等共计11个下客站点，覆盖东西三环内国贸和金融街等主要航空客源地。

在疫情防控方面，大兴机场将以“不获全胜，决不收兵”的精神继续抓好疫情防控，推进复工复产。在北京市下调防控等级的背景下，根据民航局和北京市的部署要求，大兴机场坚持常抓不懈，始终绷紧疫情防控这根弦，防松劲、防漏洞、防反弹，更加精准、更加扎实落实各项防控措施，实行九个“严格”。在日常生产运行中，大兴机场将继续坚持疫情期间形成的好习惯，对每名旅客进行体温检测、测温通道进行定期消毒、安检实行一检一消、完善信息报告等防控机制，努力做好旅客及员工个人防护，不聚集、不扎堆，保持安全距离，避免不必要的接触，斩断新冠病毒传染途径，断绝一切聚集性疫情出现的可能。加强通风，消毒和清洁卫生，坚决落实好疫情防控的主体责任，确保旅客安全顺畅放心出行。

此外，为提升旅客出行体验、整合服务资源，大兴机场服务产品也将迎来升级。目前，大兴机场“兴”会员注册系统正式上线，会员旅客可尊享航站楼内各类商业、餐饮折扣，并实现线上预约爱心服务及行李服务，开启定制专享旅程。大兴机场“兴心相印”爱心服务也推出极具纪念意义的产品专属符号——爱心手环，老弱病残孕特殊群体及急客可凭借手环获取航站楼内相关服务人员主动协助及全流程绿色通道服务，保障旅客无忧出行。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)