人民网>>财经

5月3日全国铁路预计发送旅客500万人次

2020年05月03日17:08  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月3日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月3日，全国铁路预计发送旅客500万人次，较四月份日均旅客发送增加4成左右，全天安排开行旅客列车6875列。5月2日，全国铁路发送旅客491万人次，共开行旅客列车6908列，铁路运输安全平稳有序。

各地铁路部门根据客流情况精准安排运力，做好运输组织和旅客服务工作，努力为旅客出行带来更好的体验。呼和浩特局集团公司恢复开行全部城际间动车组列车和普速列车。郑州局集团公司增开多列郑州往返开封、洛阳、焦作、三门峡、安阳等周边旅游城市列车。西安局集团公司对西安至北京的5列动车组实施重联运行。济南局集团公司恢复开行102列热门方向图定列车。上海局集团公司对99列动车组列车进行重联运行。南昌局集团公司增开北京、赣州、福州、厦门等方向的旅客列车。成都局集团公司在成灌、成雅等城际铁路加开短途动车组16列。昆明局集团公司开行昆明至大理“赏风花雪月”旅游列车12列、昆明至丽江旅游列车3列。兰州局集团公司开行36列兰州至中川城际列车。乌鲁木齐局集团公司在乌鲁木齐至喀什、和田、塔城、阿勒泰等热门方向线路的10列旅客列车加挂车辆。哈尔滨局集团公司、沈阳局集团公司继续开好公益性“慢火车”，为偏远地区人民节日出行提供便利。

假日期间，铁路各单位坚持常态化疫情防控不放松，严格落实站车防疫措施。哈尔滨局、太原局、上海局、青藏铁路集团公司等单位采取加强无接触式测温、加大消毒频次、准备备用口罩等措施，做好节日站车疫情防控工作，营造安全健康出行环境。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved