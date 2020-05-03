5月3日全国铁路预计发送旅客500万人次

人民网北京5月3日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月3日，全国铁路预计发送旅客500万人次，较四月份日均旅客发送增加4成左右，全天安排开行旅客列车6875列。5月2日，全国铁路发送旅客491万人次，共开行旅客列车6908列，铁路运输安全平稳有序。
各地铁路部门根据客流情况精准安排运力，做好运输组织和旅客服务工作，努力为旅客出行带来更好的体验。呼和浩特局集团公司恢复开行全部城际间动车组列车和普速列车。郑州局集团公司增开多列郑州往返开封、洛阳、焦作、三门峡、安阳等周边旅游城市列车。西安局集团公司对西安至北京的5列动车组实施重联运行。济南局集团公司恢复开行102列热门方向图定列车。上海局集团公司对99列动车组列车进行重联运行。南昌局集团公司增开北京、赣州、福州、厦门等方向的旅客列车。成都局集团公司在成灌、成雅等城际铁路加开短途动车组16列。昆明局集团公司开行昆明至大理“赏风花雪月”旅游列车12列、昆明至丽江旅游列车3列。兰州局集团公司开行36列兰州至中川城际列车。乌鲁木齐局集团公司在乌鲁木齐至喀什、和田、塔城、阿勒泰等热门方向线路的10列旅客列车加挂车辆。哈尔滨局集团公司、沈阳局集团公司继续开好公益性“慢火车”，为偏远地区人民节日出行提供便利。
假日期间，铁路各单位坚持常态化疫情防控不放松，严格落实站车防疫措施。哈尔滨局、太原局、上海局、青藏铁路集团公司等单位采取加强无接触式测温、加大消毒频次、准备备用口罩等措施，做好节日站车疫情防控工作，营造安全健康出行环境。
铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。
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