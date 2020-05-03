原标题：全国民航国内航班开始执行2020年夏秋季飞行计划

央视网消息：从今天(5月3日)零时起，全国民航国内航班正式开始执行2020年夏秋季飞行计划。

华北空管局运行管理中心数据显示，换季后首都机场日均计划航班1120架次，大兴机场日均计划航班585架次。首都机场新航季将开放至无锡、通化、库尔勒、惠州、哈密、喀什、阿克苏7条临时航线。大兴机场新航季将新增至厦门、福州、海拉尔、嘉峪关、济南等12条国内航线，开放至宜宾、齐齐哈尔、青岛、延吉等临时航线25条。其中，东航今天开始执行夏秋航季航班计划。换季后，东航在大兴国际机场计划始发通航点34个，与此同时东航在大兴机场进出港计划航班量将达到618班/周。根据市场情况，东航还将在大兴机场新增北京大兴至广州、深圳、成都、重庆、西安、宁波、兰州等7条航线共每日8班。

此外，为保障大兴机场完成了3次转场，华北空管局大兴空管中心与大兴机场机坪管制明确管制责任区域，共同优化滑行路线，大幅缩短航班进出港时间。

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