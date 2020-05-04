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发力“夜经济” 南京千年古巷多措开拓“新消费”

2020年05月04日00:31  来源：中国新闻网
 
原标题：发力“夜经济” 南京千年古巷多措开拓“新消费”

发力“夜经济”南京千年古巷多措开拓“新消费”

　　南京熙南里历史文化街区发力“夜经济”。　南京旅游集团供图

　　中新网南京5月3日电 (徐珊珊)线上促销，线下国风市集、汉服巡展、戏曲表演……据南京旅游集团3日消息，这个“五一”小长假，千年古巷南京熙南里历史文化街区发力“夜经济”，通过“新场景”“新项目”“新服务”的提供，开拓“新消费”。

　　根据南京《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》，南京市夜间经济向7类区域集中，历史文化街区便是其中之一。据了解，熙南里历史文化街区一直把“夜经济”的打造放在重要位置。

　　街区负责人介绍，发展夜间经济并不是简单地把消费转移到夜间，更不是简单地延长营业时间。立足城市资源禀赋、打造鲜明特色，有文化、有内涵才是“夜经济”该有的底色。

　　街区组织的室外活动。　南京旅游集团供图

　　围绕这个中心，街区在打造夜间旅游产品时，特别重视历史文化元素的挖掘，旨在让“夜经济”有更鲜明的城市特色，推出更多富有文化元素、精神内涵的产品和服务。

　　通过项目引领、集成创新，街区将夜购、夜食、夜宿、夜游、夜娱等多要素“串珠成线”，针对年轻消费群体，引入夜间沉浸式、体验式文化休闲项目，提高消费者的体验感和参与感。

　　以三余书社为例，街区通过打造新型城市阅读空间，推出文化沙龙体验、“24小时书吧”等活动项目，在构建“新场景”中刺激“新消费”，以“书香南京”的氛围助力“夜之金陵”品牌的打造。

　　在优化文化消费供给上，街区深挖非遗和戏曲两项核心资源优势。“五一”小长假，这里随处可闻戏曲声。

　　在户外，有面向公众的各类戏曲展演、香道表演、民乐演奏；在室内，面对消费者，各家商户会结合自身特色开展主题演出。目前，街区正推动商家规划各有特色的戏台、琴台、舞台。

　　小长假期间，街区还推出“国风国潮市集”“汉服特展快闪”，主要面向年轻消费群体。“以汉服类品牌策划为例，其目标受众看起来很小众，但这一群体支撑的消费规模却已突破10亿元。”街区负责人介绍，针对这类群体，街区通过组织汉服巡游、快闪等活动，为其营造消费“新场景”，提供消费“新服务”。(完)

(责编：冯粒、曹昆)
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