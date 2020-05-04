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北京22家医院开通线上票据 进一步降低接触风险

2020年05月04日05:06  来源：北京青年报
 
原标题：北京22家医院开通线上票据 进一步降低接触风险

　　本报讯(记者 林艳)为进一步深化“放管服”改革，减少疫情期间人员接触风险，市财政局日前通过开通财政票据线上申领通道，简化公益捐赠票据申领手续，为疫情期间财政票据各项工作开通“绿色通道”，进一步减少人员接触风险，助力疫情防控。

　　据市财政局相关负责人介绍，为了便于疫情期间医疗机构及时取得票据，目前已为市属22家医疗机构开通线上申领财政票据。用票单位远程申领，财政部门及时审批、安全配送，全程网上办理，降低人员接触风险。另外，在申领上简化流程，切实满足疫情期用票需求。因疫情期间公益捐赠用票需求增长较大，市财政局为北京市慈善协会、韩红爱心慈善基金会等65家单位开通票据申领、发放的“绿色通道”，急事急办、特事特办，进一步简化审批流程，确保一个工作日内快速办理上述单位票据申领业务，切实满足用票需求。

　　“电子票”让信息多跑路、群众少跑腿。在市区两级共同努力下，3月16日、4月8日，本市不动产登记在线收费及市交管领域相继开出首张财政电子票据。目前，本市已在交管、教育、交通、医疗、慈善捐赠等领域实现财政电子票据应用，截至4月初，已陆续为685家用票单位提供了可靠稳定的基础服务支撑。

　　据统计，一季度，本市在线发放财政票据3722.36万份，发放财政电子票据829.52万份，电子票据同比增长158倍，切实满足了疫情期间医疗机构、公益基金会等的开票需求，提升了市民群众获得票据的便利性，降低了流转成本，为疫情防控提供了助力。

(责编：冯粒、曹昆)
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