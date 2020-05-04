为经济社会发展贡献更多力量

5月2日，贵州省丹寨万达小镇，青年交警坚守岗位、指挥交通。

陆德华摄（影像中国）

5月1日，湖北省秭归县，中铁大桥局第七工程有限公司青年职工坚守建桥施工一线。

雷 勇摄（影像中国）

5月3日，湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇南湖村水上乐园，青年工人在对设施进行维护。

曹正平摄（影像中国）

5月3日，武警驻藏某部交通第三支队开展以“我的青春在高原”为主题的团日活动，激发青年官兵弘扬五四精神，在雪域高原书写别样青春。

鲜 敢 陆文凯摄影报道

5月1日早上8时，哈尔滨工业大学材料科学与工程学院教授李兴冀已端坐电脑前。从事空间环境与物质作用规律研究14年来，他早已习惯这样的节奏，“通过产学研结合，能把技术转化成产品，更好服务国家，心里很充实。”

在平均海拔4200米的西藏定日县白坝乡，执行2020珠峰高程测量任务的国测一大队队员们，正在珠峰脚下争分夺秒工作。大队天文测量组组长李飞战是名“85后”，今年3月以来几乎没有休息日，“我们‘五一’没有休假，大家都想着早日完成测量任务。”

“五一”是劳动者的节日，大江南北各行各业许多劳动者坚守岗位埋头苦干、默默付出，用汗水和辛劳为保障经济社会发展、群众幸福生活贡献自己的力量。

广大青年保持干劲真情奉献

5月1日早晨6时，30岁出头的西安市长安区郭杜环卫站清扫组组长马驰已全副武装，查看街面卫生状况。“赶在市民出门前，我们要确保街面清洁两遍。”马驰介绍，当天站里1200多名一线环卫人员全员上岗。

同一时间，杭州地铁1号线龙翔桥站安检口，青年驻站民警申锋也开始了一天的执勤工作。“不仅要做好安保工作，还要提醒大家做好防护，查看健康码。”申锋一边引导乘客，一边告诉记者。

5月3日，在重庆沙坪坝区中建隧道二横线工地，“95后”技术员张帅坚守岗位，爬上临时索塔检查。频繁操作工具让他的手上布满了老茧，但张帅依然兢兢业业。

凌晨时分，站在机坪最远端，头顶草帽、身挎驱鸟枪，作为海口美兰国际机场飞行区管理部的驱鸟员，25岁的吴挺帅每天赶在首班航班起飞前，就要把巡视驱鸟、捕鸟网布置、鸟情分析等工作全部梳理一遍。“五一”假期，美兰机场预计执飞航班1395架次，吴挺帅又恢复了往日的忙碌，“保障每架航班安全起降，是我的职责所在。”

青岛港自动化码头远程监控室里，船舶控制员韩哲聚精会神盯着屏幕上闪动的数据，确保港口运转正常。韩哲原本计划趁着“五一”假期回老家看望老人，但为了保证船舶顺利靠泊新航线自动化码头，主动放弃休假，“对咱们港口人来说，没有节假日的概念，只要船来了，就要拿出百分之百的精神投入工作。”

为加快重要工程建设出力

5月1日早上6时30分，郑州南站施工现场，来自中铁四局的李德平已投入到紧张作业中，他和工友们要把24道承轨层模板拼装、支立、加固……李德平来自湖北省襄阳市樊城区，是中铁四局包车“点对点”返岗复工的42名湖北籍劳动者之一。

“伟大出自平凡，英雄来自人民，习近平总书记给郑州圆方集团全体职工的回信，也是对我们的激励。”李德平擦着额头的汗说，“郑州南站是河南重点工程，我们要加快进度，把被疫情耽误的工期抢回来！”

测量、搬运、安装，冯盼和3名工友通力配合，一块1.5米长的玻璃面板安装一气呵成。作为中建五局不二幕墙公司的一名建筑工人，冯盼和600多名工友一起，奋战在湖南省重点项目岳麓山国家大学科技城建设工地上。“以后这里将是领先科技城、一流创业城，我能参与建设，非常荣幸！”冯盼语带自豪。

管线密布，切割声隆隆作响。5000米电缆铺设开，挖机、吊车、塔吊在现场忙碌作业。5月1日，在中建二局第二建筑工程有限公司前海深港青年梦工场二期项目现场，近50名施工人员正在进行市政管线的最后接驳工作。

“受疫情影响，项目暂停了一段时间，我们在保证施工安全和质量的前提下，加班加点确保项目按时交付。”中建二局第二建筑工程有限公司项目机电经理董波说。

为经济社会有序运转护航

“再挖深5厘米，一次挖的石砟不要太多。”5月1日7时28分，大秦铁路化稍营站内机器轰鸣，中国铁路太原局集团有限公司大同工务段线路科业务主管高宪金，正指挥7台挖掘机给道岔换石砟。“今年是大秦铁路集中检修机械化程度最高的一次。”高宪金说。

5月2日，羊城骄阳似火。在广州市铁路综合交通客运枢纽建设运管中心项目现场，安全总监廖勇站在基坑边紧盯着坑内的一次次起重吊装。他说：“假日期间室外温度飙升到了35摄氏度以上，要特别关注施工人员的防暑降温，叮嘱他们做好防护，确保安全。”

对讲机、执法记录仪、口哨一个不少，上午10时，安徽广德市公安局交管大队桃州中队副中队长陆建喜和10名队员，已在广德高速入口执勤了3个小时，黝黑的脸庞满是汗珠。

中午12时，满载7万多吨印尼煤炭的“振邦”轮靠妥八方码头1号泊位，福州海关所属莆田海关运管科关员林国中和陈剑清穿好防护服，登上舷梯，对船上23名船员逐个进行卫生检疫；下午2时45分，满载液化天然气的“闽榕”轮靠泊码头停妥，两人再次开展登临检疫……“守卫国门安全，虽累也值！”林国中说。

“五一”假期，河北秦皇岛海事局船舶交通管理中心加强码头作业区域和航道、锚地等通航密集水域的电子巡航、现场巡视，确保疫情防控常态化条件下应急保障和民生重要物资运输海上通道安全畅通。

（本报记者郝迎灿、张艺开、袁泉、谷业凯、高炳、窦瀚洋、刘新吾、闫旭、王沛、朱佩娴、孙超、贺林平、乔栋、罗艾桦、游仪、刘晓宇、马晨）

《 人民日报 》（ 2020年05月04日 01 版）

(责编：冯粒、曹昆)