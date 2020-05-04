旅游消费 复苏新意足（经济新方位·新产业新业态）

数据来源：文化和旅游部

制图：朱 禹（新华社发）

随着全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，经济社会运行秩序加快恢复，广大群众的旅游消费热情也在不断高涨。“五一”假期，家庭出行、都市休闲和周边游成为不少消费者的选择。

文化和旅游部3日发布数据显示：“五一”假期前三天，全国接待国内游客总人数8499.7万人次，实现国内旅游收入约350.6亿元。当前的旅游消费呈现哪些新特点？在有序推进旅游市场恢复的过程中，各地有哪些经验做法？如何转危为机，推动旅游消费提质升级？记者进行了采访。

新模式

线上旅游热情高涨

释放新兴消费潜力

疫情防控期间，线下文化旅游活动受到影响，但线上的新业态新消费不断增长。据统计，各地博物馆共推出2000余项网上展览，春节期间总浏览量超过50亿人次；众多5A级景区开辟了线上游览功能；一批VR文化旅游产品在网上传播，“云旅游”项目也纷纷上线。

“铜鼓敲起来，芦笙响起来，心儿多摇摆，广西等你来。”3月26日，手势舞《等你来》在各大视频网站亮相，网友们纷纷转发点赞。今年的“三月三”，广西精心设计“相约游广西”线上活动，培育出了手势舞、云直播等新型“云参与”旅游模式。

“欢迎进入直播间！今天我们来到了广西崇左县德天瀑布景区，请大家跟随镜头，欣赏这里的美景。”主播陆晓颜和导游程文凯正走在景区的步道上。画面中，路两旁粗壮的樟树伸出密密匝匝的叶子，拔地而起的凤尾竹直上云霄，隐隐传来的是瀑布哗啦啦的水声。渐渐地，瀑布声越来越大，如雷鸣一般。镜头突然一转，嚯！好壮观！

屏幕下方互动留言不断更新：“好美啊”“这里山水真好”“我也想去看看”……程文凯在一旁补充：“广西不仅有德天瀑布这样的美景，还有螺蛳粉、桂林米粉、天等辣椒酱这样的美食。欢迎大家来广西吃美食，赏美景！”短短一个小时的直播，吸引了6.4万人在线观看。观众纷纷抢下订单，购买门票。截至3月30日，德天瀑布线上售出门票2955张。

“线上推广吸引了我，景区景色很美，还有严格的消毒、体温检测举措。我们一家人在这里玩得很舒心。”正在景区游览的游客赖亚武说。

广西文化和旅游厅有关负责人介绍：“广西通过‘云参与’等旅游模式，吸引游客乐游广西。以与阿里巴巴的合作为例，已组织全区200家旅行社、500家A级景区和600家限额（规模）以上住宿、文化、娱乐企业上线促销，预计能带动消费30亿元以上。”

如今，数字文旅产业越来越被各地作为推动产业高质量发展的重要抓手。据了解，文化和旅游部将进一步扩大优质数字文旅产品供给，通过发展沉浸式体验型文旅消费，引导和培育网络消费、体验消费、智能消费等新热点新模式，加快释放新兴消费潜力。

新风尚

政策助力市场复苏

线下游览安全有序

近日，文化和旅游部联合卫健委印发通知，要求景区接待游客量不得超过核定最大承载量的30%，建立完善预约制度，严格限制现场领票、购票游客数量等。根据这些规定，各地纷纷做出相应调整，在做好旅游景区疫情防控工作的前提下，按照分区分级原则和有关要求，限量开放、有序开放。截至5月1日，全国A级旅游景区共开放8498家，约占总数的70%。随着线下旅游市场的逐步复苏，预约参观、语音讲解、数字导览等逐步成为消费新风尚。

早上7点不到，山西晋城皇城相府景区的工作人员已经开始忙碌起来，他们要赶在游客到来前，对检票口、卫生间等公共区域进行一次全面消毒。“现在实行预约参观，提前预约、错峰游览，每天最多接待5000人。”王晓虎是皇城相府景区的总经理，从景区恢复开放，特别是推出免收头道门票的优惠活动后，他明显感觉到，旅游市场在一点一点回暖。

为拉动省内旅游消费，山西自3月25日起推出了为期3个月的“山西人游山西”旅游惠民活动，真金白银让利游客，激活旅游市场。截至4月15日，共有103家旅游景区面向省内游客减免头道门票。目前，当地216家A级景区已开放215家。

“出来透透风，有山有水，花儿也都开了，非常惬意。”3月28日，关女士一家就通过预约参观的方式，开启了“免票两日游”，白天游皇城相府，晚上逛郭峪古城，还在民宿住了一晚。“古色古香的挺有特色，正好体验一下。”

关女士和家人入住的这家民宿，以前客人主要来自山西周边省份。“优惠政策给我们带来不少人气，附近有五六个景区，周边地市的很多游客会选择住一晚再走，现在入住率能达到40%。”民宿负责人原建芳说。同样在景区经营民宿的芦伟丽最近的预约订单也多了起来：“周末的时候10间房每晚可以订出7间。”

山西省文化和旅游厅有关负责人介绍，此前的清明假期，全省共出行699.37万人次，旅游综合消费额36.83亿元。虽然较去年有所下降，但旅游需求正在逐步恢复。值得一提的是，省内众多景区通过实施预约参观，在有效防控疫情的基础上，保障了游客游览安全，改善了旅游体验，提升了游客的满意度。

近期，美团研究院、携程等第三方机构发布旅游消费报告显示，本地游、本省游备受青睐。无论是交通出行、酒店预订、景区门票、租车自驾还是周边游等，4月环比3月均呈现上涨态势。

携程平台上搜索预订“五一”北京本地跟团游、自由行、租车自驾游、景区门票的人数，达到4月份以来的高峰；“五一”假期预订出行的游客量比之前增加一倍以上。尽管搜索量、预订量上升较快，但预约出行使各项管理工作更为有序。

新趋势

政府帮扶企业自救

提质升级步伐加快

一段时间以来，对于各类生产经营受困的旅游市场主体，各地各部门出台多项帮扶举措，协助他们有序做好复工复产工作。一些景区也主动作为，积极把握新趋势，利用空档，丰富特色文化旅游产品、创新文化旅游宣传推广模式。

“再度忙起来的感觉真好！”位于浙江开化的金溪桃韵景区人气逐渐复苏，农家乐老板叶小平招呼着游客，忙得不亦乐乎。正在用餐的游客黄捷很开心，“疫情发生后这是第一次出门旅游，总算过了把瘾。”

疫情期间，开化旅游业按下“暂停键”，当地第一时间出台“奖产品创新、奖营销推广”和“补旅游消费、补贷款利息”等政策，对象覆盖景区、酒店、旅行社等主体。

“七菜一汤原价240元，付款时只需190元。”黄捷直呼“太划算”。叶小平这边一分也没少赚，县里推出300万元消费补偿金，顾客消费优惠会以等额现金形式实时返还给商家。歇业近2个月后重新开张，贴心政策让叶小平有了底气：“未来生意一定会好起来！”

除了政府帮扶，开化的各景区也利用空档提质扩容。“利用这个节点，正好进行修缮提升，以更优质的服务迎接游客。”根宫佛国文化旅游区副总经理齐忠恩说，“不仅对景区部分根雕作品进行修缮，还扩建停车场，添置游览车，对母婴室、休息处等进行了升级改造，让景区服务更智能、更人性化。”

行业抱团凝聚合力，在政府牵头下，当地文旅行业组建了行业协会联盟，打造“一票通”等集成服务，通过业态整合来激发消费活力。眼下，全县辖区12家A级景区、100余家乡村景点已全面开放，“前段时间，春季旅游专列驶入开化，我们相信，旅游业也将迎来春天。”开化县文广旅体局局长金树明满怀期待。

据了解，目前财政、金融、税收、社保等方面政策均惠及文旅企业。文化和旅游部在官网上设立了应对疫情支持企业发展政策措施专栏，并通过开设文旅产业云讲堂等网络课程，引导各方把握旅游消费新趋势，加快促进旅游消费提质升级。下一步，还将引导有关方面抓住数字经济发展机遇，加强新型基础设施建设，推动文化旅游与数字经济深度融合，促进文旅产业数字化、网络化、智能化发展，不断融入数字经济发展大格局。

《 人民日报 》（ 2020年05月04日 02 版）

(责编：冯粒、曹昆)