改革赋能近2亿产业工人

习近平总书记强调：“劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。劳动者的知识和才能积累越多，创造能力就越大。”“要实施职工素质建设工程，推动建设宏大的知识型、技术型、创新型劳动者大军。”

产业工人是工人阶级中发挥支撑作用的主体力量，是创造社会财富的中坚力量，是创新驱动发展的骨干力量，是实施制造强国战略的有生力量。2020年是中共中央、国务院印发《新时期产业工人队伍建设改革方案》的第三年。3年来，各相关部门加快改革、鼓励创新，通过加强产业工人职业技能培训、全面推行学徒制培训、组织产业工人赴海外交流学习、建设网络公共学习平台等多种方式，全面提高产业工人技术技能，近2亿人的产业工人队伍茁壮成长。

3年来，经过全总和相关部门持续推进，截至目前已建设698个高技能人才培训基地和862个国家级技能大师工作室；制定了工业机器人应用、大数据、3D打印等技术技能人才培养方案，目前已建设13家实训基地。根据国家规划，从2019年至2021年，3年共开展各类补贴性职业技能培训5000万人次以上；经过努力，到2021年底技能劳动者占就业人员总量的比例达到25%以上，高技能人才占技能劳动者的比例达到30%以上。

采访整理：本报记者 易舒冉 数据来源：中华全国总工会

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《 人民日报 》（ 2020年05月04日 04 版）

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