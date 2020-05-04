手挽手，区域协调大步走（看！中国经济奋力突围（19））

贵州威宁彝族回族苗族自治县雪山镇的风力发电设备。

新华社记者 陶 亮摄

武汉，货通四海、财聚八方的九省通衢。汉口北物流园区，眼下已是一派热闹景象。货车来往如梭、货品码放整齐、员工忙个不停……从3月28日重新开张至今，园区里的240多家物流企业已全部复工，日均进出运输车辆和货物吞吐量迅速恢复。

作为长江经济带、中部崛起等多个国家战略的重要支点，武汉日渐恢复的活力，无疑将辐射更广阔的地域空间，助推全国乃至全球产业链恢复。

从南到北、由东往西，中国区域协调发展战略中的各大板块，均在奋力摆脱疫情冲击带来的影响，重回强劲发展的节奏。

区域战略融合发展，新机遇来了！

在广东东莞迈思普电子有限公司的车间内，12条生产线开足马力，工人们一字排开流水作业。这里生产的各类开关电源适配器，不仅供应国内，还远销国外。“疫情确实带来了冲击，但影响可控。”迈思普电子董事长魏忠说，公司在2019年提前优化布局，在国内扩建了销售网点，“今年内销订单预计能增长50%”。

迈思普转型的背后，是粤港澳大湾区建设给当地企业带来的机遇：港珠澳大桥建成通车、深中通道加速推进，打通了大湾区的“任督二脉”，产品更好落地了；世界级产业集群、深度城市化，释放出巨大内需潜能的同时，也吸引了数量可观的技能人才。

新冠肺炎疫情突如其来，虽然带来危机，但也蕴藏着产业结构进一步优化的契机。中国重大区域战略的融合发展，正在助推各地“满血复活”——

“一带一路”稳步迈进，今年一季度，中欧班列开行列数和发送货物均实现了逆势上涨；京津冀协同发展脚步不停，4月18日，京津冀区域健康状态实现互认，极大便利三地人员流动；长三角一体化大步向前，自去年底《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》出台后，沪、苏、浙、皖三省一市的实施方案近日纷纷出炉……

机遇随之而来。

在古丝绸之路起点西安，统计数据显示，尽管受到疫情冲击，但一季度西安市对“一带一路”沿线国家进出口总值依然增长了37.5%。在天津滨海新区，承接“一带一路”重点项目的企业通过以“携手抗疫、融合发展”为主题的线上供需对接会，与50余家外贸企业进行了对接，帮助一批中小微外贸企业拓展了订单。

4月18日，河北石家庄乐城国际贸易城1号馆开业，从北京“转战”而来的千余服装商户迎来了“开门红”。“入驻新市场，商户最担心的是客源和订单。”乐城集团拓展中心经理武磊说，为了打消商户顾虑，他们集合京津冀和周边城市的采购商资源，每天安排近50辆免费大巴车运送采购商来乐城采购，还主动为商户提供直播卖货的配套服务，充分拓展线上市场。

江苏无锡一家物流公司的法人代表老张最近通过长三角政务服务“一网通办”平台，异地预审、提交材料，顺利在上海注册了一家公司，拓展了业务范围。“早听说‘长三角一体化’了会很便利，在家门口就能异地办企业。”老张说，“没想到足不出户就办好了，太方便了！”

合作帮扶协调推进，产业链活了！

上海开米科技有限公司是一家生产消毒液的企业，防疫期间本应产销两旺，可董事长于文却急得团团转。

“每天都像在闯关。”于文说，虽然自己的工厂在上海嘉定，但纸箱和标贴在江苏太仓，小瓶子在上海青浦，大瓶子在浙江嘉善，原液供应商在江苏泰州……公司要开工，至少有11家外地供应商需要协调，可疫情却让产业链上下游企业陷入“隔离”状态。

“不要慌，我们马上想办法沟通。”嘉定区常驻企业人员、区经委产业投资科工作人员田野第一时间向上级反映，通过长三角复工复产协同互助机制，与苏、浙两地工作组取得联系，开米公司的烦恼很快得到了解决。

实行健康码互认互通、为企业复工复产建立跨省工作组……在各地区域协调机制的作用下，各种阻碍企业复工复产的“肠梗阻”一一被打通，劳动力、货物、数据等要素正在重新流动起来。各地市场因为商品流动的加速变得日益丰富。

往年夏天，湖北潜江的小龙虾，是浙江等地人们在宵夜时的最爱。今年夏天即将到来，小龙虾还能如期而至吗？在潜江小龙虾交易中心，记者看到580多家水产商户已经全部复工。一辆辆小货车载着从养殖户收购过来的鲜活小龙虾，运到交易中心分拣、打包，然后寄运到全国各地。

“目前市场的日交易量已突破500吨，大概是去年同期的80%。”交易中心办公室主任王丽晴说，“一边引导商户给本地熟食虾加工厂供货，一边往全国各地寄运鲜活虾，我们正多方面打通小龙虾销售渠道。”

今年是脱贫攻坚战的收官之年。战疫不忘扶贫，区域间的帮扶机制在特殊时期发挥了不可替代的作用。扶贫车间、对口资金、就业培训、教育帮扶、消费拉动、干部输出……为了确保西部兄弟姐妹顺利脱贫，东部的对口支援省市都使出了浑身解数。

“以前打工都是出去，现在工厂开到家门口来了，方便得很。”说起浙江省余杭区的对口帮扶项目，在贵州省台江县老屯乡秀珍菇基地务工的贫困户黄约央非常满意。

“云端”带动创造潜力，新动能火了！

4月22日，埃克森美孚在粤港澳大湾区投资建设的广东惠州乙烯项目破土动工。这是美国企业在华独资建设的首个重大石化项目，总投资约100亿美元，主要建设160万吨/年乙烯等装置。

与以往不同的是，这场盛大的开工仪式选择在“云端”举行。国务院副总理韩正在北京人民大会堂，广东省委书记李希在广东惠州会场，埃克森美孚公司董事长兼首席执行官伍德伦在美国达拉斯会场，通过视频连线的形式在“两国三地”共同出席开工仪式。

疫情冲击中国人的生产生活，但也激发出中国人的坚韧与创造。目前，中国正在抢抓产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业。

“数字经济发育比较充分和领先的区域，体现出更强的抗冲击能力和发展韧性。”浙江大学区域与城市发展研究中心主任刘亭表示。在此次疫情中，长三角地区率先推出“健康码”，精准、科学地助推了复工复产有序进行。

防疫期间，各地涌现出一批“网红”县长、市长。他们在各类新媒体平台“直播带货”，帮农户和企业解决销售难题，打响当地特产的知名度，受到众多网友好评。这种现象背后，有消费场景的创新，也有经济高质量发展的冲动。

互联网、大数据和人工智能与实体经济深度融合，让中国新动能活力奔涌。

不仅如此，数字经济对解决中国区域发展不平衡问题也有极大潜力。“我们特别想把自己家的苹果直接卖给消费者，少点中间周转，能多卖出点价格。”4月13日，在新疆阿克苏阿拉尔市沙河镇，三四十名当地果农听完拼多多培训讲师的电商开店分享，纷纷表达心声。早些时候，京东集团也联合11家物流、电商企业，共同倡议“快递进村”。 近年来，电商深入西部、物流下沉农村，区域协同、“西货东进”越来越成为中西部农村地区脱贫攻坚的重要抓手……

2020年，有一个谁也没想到的开局。但中国依然有信心、有定力，破危局、创新局。

全国发展一盘棋。不同区域之间，合理分工、优势互补，同气连枝，握指成拳。一条高质量发展的康庄大道，就是这样走出来。

(责编：冯粒、曹昆)