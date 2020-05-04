国内旅游收入超350亿元

本报北京5月3日电 （记者王珂、郑海鸥、张璁）文化和旅游部3日发布的数据显示：“五一”假期第三天，全国接待国内游客总人数3094.4万人次，实现国内旅游收入约124.3亿元。假期前三天，全国接待国内游客总人数8499.7万人次，实现国内旅游收入约350.6亿元。

记者从公安部交管局获悉：“五一”假期第三天，全国大部分地区天气良好，各大城市及主干高速公路通行总体顺畅，道路交通流量较假期前两日有所回落。截至3日18时，全国高速公路、国省道干线公路未发生长距离、大范围交通拥堵，全国道路交通安全形势总体平稳有序。交管局提醒，假期最后两天返程出行集中，请提前安排好出行时间和路线，了解掌握天气情况，尽量避开高峰时段和夜间雨天行车。

《 人民日报 》（ 2020年05月04日 01 版）

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