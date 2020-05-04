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在奋勇搏击中放飞青春梦想（今日谈）

林亦辰

2020年05月04日08:01  来源：人民网－人民日报
 

　　“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。”在五四青年节到来之际，习近平总书记寄语新时代中国青年继承和发扬五四精神，坚定理想信念，站稳人民立场，练就过硬本领，投身强国伟业，始终保持艰苦奋斗的前进姿态，同亿万人民一道，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋勇搏击。语重心长的嘱托，饱含深情的期许，鼓舞人心，催人奋进。

　　正如梁启超在《少年中国说》里所比喻的，少年之人如朝阳、如乳虎、如春前之草、如长江之初发源。青春是活力的代名词，青年是国家的希望、民族的未来。今天，民族复兴道路正在我们脚下延伸，历史的新征程正由我们开启。以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，广大青年生逢其时，重任在肩。

　　奋斗者永远是年轻的。青春与否，无关乎年龄，而在于心境。用奋斗礼赞时代，用拼搏定义未来，这不仅是年轻人该有的追求，更是每个与时代同行者应有的姿态。奋斗不息，青春不朽。让我们以梦为马，不负韶华，在奋勇搏击中放飞青春梦想，在砥砺前行中激扬青春力量。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月04日 01 版）
(责编：栗翘楚、孙阳)
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