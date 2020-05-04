“中国经济体现出强大韧性”(患难见真情 共同抗疫情)

当前，中国疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产正在逐步接近或达到正常水平。加快“新基建”、着力补短板、调动民间投资积极性……不少外国专家、企业和媒体认为，中国经济长期向好的基本面没有改变，中国经济的加快恢复将为世界经济尽早复苏注入动力。

“中国复工复产有利于维护全球供应链稳定”

国际货币基金组织财政事务部主任维托尔·加斯帕尔日前表示，中国采取了积极的财政政策应对新冠肺炎疫情，有效控制了疫情。中国政府还及时采取有针对性的措施，为企业复工复产提供支持和协助，对促进经济恢复起到了积极作用。

德国中国问题专家弗兰克·泽林表示，仔细观察相关经济数据，会发现中国的复苏进程已经展开。他在德国《每日镜报》网站发表文章称：“中国对亚洲，尤其是对东盟国家的出口数据令人惊喜。”

巴西圣保罗州立大学经济学教授路易斯·保利诺表示：“中国复工复产有利于维护全球供应链稳定，对于加快世界经济恢复的步伐至关重要。”

马来西亚《星报》日前报道称，随着中国成功控制住疫情以及经济活动的逐步恢复，泰国制造业至少有40多家公司将从中受益，“中国需求和供应链的复苏对于全球制造业是一个积极信号”。

英国《金融时报》近日刊发报道称，中国市场占有率领先的工程机械销量在3月份达到新高。这表明中国建筑业出现反弹信号，经济开始恢复。

泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，中国的复工复产对于稳定东盟甚至全球供应链也有着积极作用。疫情结束后，中国经济将继续推动区域经济的发展。“中国经济体现出强大韧性，未来发展会更上一层楼”。

“中国消费复苏将给世界其他地方带来积极信号”

英国《卫报》日前刊文重点关注中国消费回暖的情况。报道称，中国政府和企业采取了多项鼓励消费的措施，一些地方推行周末弹性作息政策，鼓励拉动消费。多家电商和互联网企业通过推出规模可观的优惠券等促销措施吸引消费。

埃及《今日新闻》网站的报道注意到，疫情期间中国“居家经济”蓬勃发展。报道指出，今年“三八”国际劳动妇女节尽管是在疫情期间，中国仍有两万多个品牌参与了线上促销活动，销售额与去年相比增加了一倍。“一旦中国的消费迅速恢复，将为许多国家乃至全球市场带来希望”。

美国富达国际股票部全球研究主管内德·索特分析认为，中国经济恢复的信号是“明确”的，“中国消费复苏将给世界其他地方带来积极信号”。

作为世界最大的电梯供应商之一，芬兰通力集团首席执行官亨里克·埃恩罗特表示，该公司在中国的业务已迅速复苏。中国是通力在全球最大市场，如果中国业务积极复苏势头保持下去，今年公司将有望“稳定营业额”。

“中国的消费市场充满活力。来自拉美的商品依然深受中国消费者喜爱，这将拉动拉美国家的出口业务。”阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷—中国研究中心研究员圣地亚哥·布斯特洛注意到，中国疫情防控取得显著成效，企业正在加快复工复产。

“中国经济和消费服务的数字化趋势得以加速和加强”

疫情防控期间，中国电商迸发出巨大活力。远程办公、视频会议、在线教育等“云办公”“云上课”模式成为数字经济的新亮点。许多外国学者、企业和媒体认为，这些新趋势反映出，近年来中国蓬勃发展的数字经济发挥了减轻疫情影响等作用。

近年来，阿里巴巴全球速卖通在波兰发展迅速。疫情防控期间，速卖通的销售额大幅攀升，来自中国的商品为波兰当地消费者提供了多样化的选择。“中国互联网经济有强大的制造业作为支撑，也通过网络为处在隔离中的外国消费者提供了更多的信息化服务。”波兰东亚文明研究中心主任克日什托夫·加夫利科夫斯基认为，这次疫情对未来世界经济发展和人们生活模式的影响是深远的。数字化将成为世界经济复苏的重要动力，而中国将在这一过程中发挥不可替代的作用。

保利诺表示，数字经济对保障消费和就业、推动复工复产等方面产生了重要影响。中国已经在数字经济发展方面脱颖而出，消费习惯的改变将促使中国数字经济发展更加迅速。

美国大型投资管理公司骏利亨德森日前发表研究报告称，数据显示中国经济活动正在加快恢复。“疫情防控期间，中国经济和消费服务的数字化趋势得以加速和加强，企业在未来将更注重线上线下相辅相成”。

阿联酋《宣言报》网站报道称，中国对电子政务、远程办公、在线教育、在线医疗等方面的需求急剧增加，凸显出数字经济的重要性。疫情让许多消费活动转移到互联网上，数字经济具有不受空间限制的优势，还催生了新的工作形式，对促进就业作出重要贡献。

在新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬看来，抗击疫情期间催生了一些新业态，也必然会激发全球产业链和供应链的创新。中国注重加强以5G、大数据、人工智能等为核心的新型基础设施建设，将为新型的产业链和供应链提供重要支撑。

（本报北京、布鲁塞尔、约翰内斯堡、柏林、里约热内卢、曼谷、开罗、华沙5月3日电 记者俞懿春、杨迅、张朋辉、万宇、花放、张远南、赵益普、林芮、周輖、于洋）

《 人民日报 》（ 2020年05月04日 03 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)