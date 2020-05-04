云模式巧解“就业难”（网上中国）

江苏省徐州市淮海人力资源服务产业园“云招聘”现场。

新华社记者 赵久龙摄

今年有874万应届高校毕业生，再破记录。防疫期间，校园招聘会基本取消，不少毕业生感叹：“找工作，太难了！”中国有近3亿农民工，回家过年后，疫情或多或少阻挡了返工之路，许多农民工不免为生计犯愁。

在中央关于“六稳”的决策部署中，第一条就是“稳就业”；全面落实“六保”，第一条也是“保居民就业”。办法总比困难多，防疫期间，互联网“云就业”成为稳住就业基本盘的好途径。

云端招聘——畅通就业渠道

日前，一场名为“春暖花开国聘行动”的在线宣讲会在主营教育培训业务的好未来公司举行。

宣讲会开始，工作人员通过视频，向线上数千名应聘者介绍了公司概况、行业前景等。为了让求职者更直观地认识企业，宣讲人还带着他们“云游览”了一圈办公区。

“线上招聘虽然无法面对面交流，但形式更加多样化，信息量也更大，有助于我们了解企业。最重要的是，我不像参加线下招聘时那么紧张了。”参加过多场在线宣讲会的北京科技大学应届毕业生王瑞表示，就业压力面前，“云招聘”为毕业生们打开了一扇新窗。

不久前，“春暖花开国聘行动”上线了湖北（武汉）云招聘专场，吸引了535家湖北地区用人单位参与招聘。截至4月20日，已向湖北应届毕业生等提供了8.6万多个就业岗位。

不止应届毕业生，企业各类用工难题，也都在“云模式”中迎刃而解。

“急需叉车司机，每月5500元到6500元，近期就要上班……”在江苏省徐州市淮海人力资源服务产业园大厅的电子屏幕上，显示着各类用工需求信息，旁边还列出人才信息，促进供需对接。

淮海人力资源服务产业园运营公司总经理张红生说，“这是我们新打造的可视化平台，新入驻企业登录产业园开发的人才服务系统，输入工资薪酬、人员规模、员工类型等情况后，后台大数据会精准推荐招聘渠道、优质人力资源公司。”

据张红生介绍，从2019年12月至2020年4月下旬，园区各人力资源服务机构共收到30多万份简历，向企业推荐了约3万份简历，实际到岗逾2.7万人。

共享用工——创新就业模式

聂贞荣是重庆人，一直在成都市锦江区做保洁工。平时业务量倒还稳定，不料疫情袭来，派单骤减。这下可犯愁了——房屋租金、生活开销、老人赡养……哪一样不需要花钱呢？

听说锦江区人力资源市场在搞“共享用工”，聂贞荣前去试一把，没想到成功了：有家保洁公司正好缺工，经原单位同意后，聂大姐以“共享员工”身份重新忙碌起来，每月的开销也不用发愁了。

成都市就业局相关负责人介绍，目前成都“共享用工”服务平台已正式上线，有需求的闲置劳动力企业和暂时紧急缺工企业，可通过微信公众号，报名提交员工调剂意愿或临时用工需求，平台将在尊重双方意愿的基础上，提供及时的动态调度匹配服务。

政府大力推进“共享用工”，企业界用人也掀起“共享潮”。

阿里巴巴旗下的盒马鲜生门店里，活跃着一批特殊的“新员工”，他们原本是一些餐饮企业的工作人员，防疫期间，餐厅关闭，他们就来到了盒马鲜生门店里“上班”。

截至目前，50多家餐饮企业的4000多名“共享员工”在盒马上班，盒马也将推出3万多个新岗位，在全国范围公开招聘。

联想也已在武汉产业基地招聘600余名“共享员工”，为当地暂时歇业的中小企业商户员工们提供电脑、服务器、手机组装等临时工作机会。

专家表示，共享员工是一种提高生产效率的创新方式，这种创新来源于技术变革。随着我国互联网、大数据、人工智能等技术的日益完善，共享员工模式可以让劳动者释放出更大的生产力。

数字经济——调适就业方向

防疫需要，“无接触服务”风生水起，企业用人也出现了供需失衡。一边是传统行业暂时停摆，用人需求陡降，一边是新业态迅速崛起，用人需求激增。

“云就业”将许多传统行业员工“引流”至数字经济领域。

比如，防疫期间，约164万人通过互联网平台支付宝实现了灵活就业，其中不乏人工智能训练师、网约配送员等新职业及各种兼职。在河南、陕西、贵州等地，不少滞留农民工则就地做起了支付宝人工智能训练师。支付宝还新增了25万个小程序，带动了75万个小程序开发和运营岗位。

据阿里巴巴集团有关负责人介绍，灵活就业岗位不等于“临时工”，也并非低收入岗位。阿里巴巴培训并上岗的10万名人工智能训练师，平均年薪涨幅超50%。

美团外卖数据也显示，1月20日到2月23日，美团外卖配送平台新招聘了7.5万个外卖骑手，其中一半以上在本省就近就业，他们中六成以上来自工厂工人和服务业从业者。

“疫情防控期间线上消费大增，也推动了电商平台扩大用工规模，对稳定就业起到了积极作用。一方面，各类电商平台主动为社会提供就业岗位，另一方面，各大电商平台还采取各种措施，解决中小企业的现实困难，帮助他们渡过难关，带动就业。”中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部副主任赖德胜表示，随着包括5G网络、大数据中心、人工智能在内的“新基建”按下快进键，其涉及的众多行业也将带来更多就业机会。

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