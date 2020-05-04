精准施策，推动汽车消费升级（锐财经·一手抓防疫 一手促发展（59））

日前，在位于山西综改示范区晋中开发区新能源汽车产业园的一家新能源专用汽车企业生产车间内，工人在做好疫情防控的同时加紧生产新能源汽车，满足市场需求。

新华社记者 杨晨光摄

5月3日，位于湖北省襄阳市的东风汽车股份有限公司工程车事业部二总装车间里一派热火朝天的景象，为赶生产任务，工程车事业部每天排产近100台，达同期产能水平150%。图为装配工人正在紧张地忙碌。

王 虎摄（人民视觉）

福建省福州市闽侯县自5月1日起，推出二次补贴汽车消费专项活动，通过市、县两级优惠补贴叠加，助力汽车消费市场。图为位于闽侯县尚干镇的海峡汽车文化广场购车优惠活动现场。

新华社记者 林善传摄

车市又迎来利好消息！日前，国家发改委、科技部、工业和信息化部等11部门联合印发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，提出调整国六排放标准实施、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等5项工作，积极营造有利于汽车消费的市场环境，持续释放汽车消费潜力。

专家指出，中国汽车消费潜力依然很大，汽车企业一定要练好内功，在政策激励下，提高产品性价比，带动汽车市场复苏，推动经济增长和社会发展。

环保升级带动消费

“政策的核心是通过推动环保升级，改善环境，同时促进未来汽车消费市场的可持续发展，尤其是推动新能源车的可持续发展，促进汽车消费升级。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

《通知》明确，将新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底，并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏，加快补贴资金清算速度；加快推动新能源汽车在城市公共交通等领域推广应用；将新能源汽车免征车辆购置税的优惠政策延续至2022年底。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对本报记者表示，新能源方面的一系列举措是非常关键的。近年来，新能源汽车的产能上升较快，增长势头较猛，相关政策正是希望能够帮助新能源汽车找到市场出口。

去年开始，大部分地区已经陆续实施“国六”标准。此次通知中，进一步调整了国六排放标准实施有关要求。中国汽车工业协会总工程师叶盛基指出，2019年国六排放标准提前实施是在原本就技术难度大、时间紧的排放升级基础上，又提前了一年实施。汽车行业顶住压力，行业企业纷纷调整计划，加快产品的研发、生产准备，甚至两步并成一步走，直接开发国六b产品。

“调整国六排放标准实施的有关要求，实际上有助于当前稳定市场、稳定供需关系，让市场得以喘息，有利于汽车消费市场复苏。”张建平表示。

依据《通知》，轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间，由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前；2020年7月1日前生产、进口的国五排放标准轻型汽车，2021年1月1日前允许在目前尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。

引导和激发潜在需求

当前，中国汽车消费处于转型升级的过程中，新的消费需求更多地集中在附加值较高、技术含量较高的产品。如何有效地引导和激发潜在消费需求，就需要鼓励汽车消费的政策来推一把，让汽车市场加快复苏。

《通知》提出，优化车辆交易登记等制度，落实全面取消二手车限迁政策，扩大二手车出口业务，修订出台《二手车流通管理办法》，发挥汽车维修电子档案系统作用，支撑二手车交易，加快二手车流通，带动新车消费。同时，加强二手车行业管理，规范二手车经销企业行为，自2020年5月1日至2023年底，对二手车经销企业销售旧车，减按销售额的0.5%征收增值税。

《通知》还明确要用好汽车消费金融，鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力。

在张建平看来，鼓励二手车流通交易和用好汽车消费金融政策，这两条实际上是在鼓励大家换新车，促进汽车消费的升级换代。“目前，中国正处于消费升级的阶段，在这个方面如果做好的话，对挖掘汽车市场潜力能够发挥比较强的支撑作用。”

汽车产业练内功迎机遇

今年一季度，受疫情影响，汽车产销同比均有所下降。

此次发布的五大举措，有利于稳定汽车消费市场，适度扩大汽车销量，让汽车产业继续在经济增长和稳就业中扮演重要角色。

目前，汽车整车生产基地已基本全面复工，复产情况达到了去年同期水平的75%。但在张建平看来，下半年的压力还是较大，竞争也会越来越激烈，例如行业的集中度、自主品牌以及关键零部件问题，一直没有得到解决。“汽车消费是大件耐用品消费，与居民收入的预期以及经济增长的预期密切相关。目前疫情虽然得到了有效控制，复工复产也在有序推进，但居民的预期在一定程度上受了影响，部分群体的收入水平也受到影响，这些都会影响汽车消费。”

在新形势之下，新能源汽车朝着高技术含量的方向发展，消费者对中高端汽车的消费需求迅速上升，相比之下，供给侧的产品供给能力目前还有一定欠缺。“汽车产业一定要练好内功，把汽车的品质、技术含量、售后服务等做得更好。在国家有关政策的激励之下，性价比方面也要做到更优，这样才能够吸引消费者，推动市场复苏。”张建平建议。

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