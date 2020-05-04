发布岗位需求超1500万人次

本报北京5月3日电 （记者李婕）百日千万网络招聘专项行动正在各地火热进行。记者从人力资源和社会保障部了解到，截至4月30日，共计148万家用人单位发布岗位需求1511万人次。
据介绍，各地、各市场主体组织开展了主题多样、内容丰富的专场招聘活动，同时呈现鲜明的地方特色。
辽宁助力老工业基地复工复产。省退役军人事务厅、总工会等部门联合，聚焦企业复工复产需求，举办生产制造、建筑建材、医药物资、培训教育等特色招聘。目前，共举办线上线下招聘会276场次，1.4万家用人单位提供岗位8.6万个，近1000人达成初步就业意向。
安徽合肥开展高校毕业生网络直播招聘会。开展空中宣讲直播系列活动，设置现场互动区，为供求双方提供岗位咨询、政策解答、职业指导等服务。目前已发布5场排期，首场直播活动吸引了科大讯飞、安科生物、移远通信、美亚光电等100余家企业参加，提供岗位3300余个，涵盖软件开发、生物医药、通信工程等行业。
陕西举办专场招聘支持“稳外贸”。聚焦本地外贸企业用工需求，陕西举办“2020经管商贸营销类人才专场招聘会”，共吸引恒天集团、西安华旅集团、开元商城等376家外贸和营销类企业提供岗位2万余个，进场求职者1.2万人次。陕西还以“云招聘”为载体，提供岗位发布、简历匹配、视频面试、职业测评等服务，为企业和求职者搭建高效精准对接桥梁。
与此同时，抖音、BOSS直聘等社会主体积极参与招聘系列活动。抖音联合地方人社部门和高校，推出贵州、广东、浙江、山东、湖南、四川等11个省份专场招聘，共有125家企业参与，点击观看1158万人次。BOSS直聘向求职者精准推送直播宣讲信息，开设高校毕业生招聘专场，增加直播宣讲功能，实现用人单位与求职者在线实时沟通。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】