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百日千万网络招聘专项行动

发布岗位需求超1500万人次

2020年05月04日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京5月3日电　（记者李婕）百日千万网络招聘专项行动正在各地火热进行。记者从人力资源和社会保障部了解到，截至4月30日，共计148万家用人单位发布岗位需求1511万人次。

　　据介绍，各地、各市场主体组织开展了主题多样、内容丰富的专场招聘活动，同时呈现鲜明的地方特色。

　　辽宁助力老工业基地复工复产。省退役军人事务厅、总工会等部门联合，聚焦企业复工复产需求，举办生产制造、建筑建材、医药物资、培训教育等特色招聘。目前，共举办线上线下招聘会276场次，1.4万家用人单位提供岗位8.6万个，近1000人达成初步就业意向。

　　安徽合肥开展高校毕业生网络直播招聘会。开展空中宣讲直播系列活动，设置现场互动区，为供求双方提供岗位咨询、政策解答、职业指导等服务。目前已发布5场排期，首场直播活动吸引了科大讯飞、安科生物、移远通信、美亚光电等100余家企业参加，提供岗位3300余个，涵盖软件开发、生物医药、通信工程等行业。

　　陕西举办专场招聘支持“稳外贸”。聚焦本地外贸企业用工需求，陕西举办“2020经管商贸营销类人才专场招聘会”，共吸引恒天集团、西安华旅集团、开元商城等376家外贸和营销类企业提供岗位2万余个，进场求职者1.2万人次。陕西还以“云招聘”为载体，提供岗位发布、简历匹配、视频面试、职业测评等服务，为企业和求职者搭建高效精准对接桥梁。

　　与此同时，抖音、BOSS直聘等社会主体积极参与招聘系列活动。抖音联合地方人社部门和高校，推出贵州、广东、浙江、山东、湖南、四川等11个省份专场招聘，共有125家企业参与，点击观看1158万人次。BOSS直聘向求职者精准推送直播宣讲信息，开设高校毕业生招聘专场，增加直播宣讲功能，实现用人单位与求职者在线实时沟通。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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